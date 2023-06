En la mañana de este miércoles, a través de un comunicado de prensa, el Ejército Nacional señaló a la guerrilla del Eln del secuestro de dos personas en Arauca.



Una de ellas, Jennifer Arboleda Millán, es esposa de un teniente adscrito a la Fuerza de Tarea Quirón.



En el comunicado, la institución castrense señala que, en hechos que son materia de investigación, "integrantes del grupo armado organizado Eln habrían secuestrado a dos personas quienes se desplazaban en la vía que de Saravena conduce a Arauquita, en el departamento de Arauca".



Confirman que una de estas personas es la esposa de un militar que pertenece a la Fuerza de Tarea Quirón. La otra persona sería un conductor civil de transporte público.



El Ejército calificó este hecho como un "crimen de lesa humanidad", y, de acuerdo con lo informado, ocurrió en la tarde del 13 de junio del presente año, cuando la señora esposa del militar se movilizaba en un vehículo público.



El Ejército rechazó el secuestro de las dos personas, y señaló que rechazan "categóricamente este acto criminal que viola los derechos humanos e infringe las disposiciones del derecho internacional humanitario".



De acuerdo con la unidad militar, una vez tuvieron conocimiento del hecho, de manera inmediata se dio aviso a las autoridades competentes "y en un trabajo interinstitucional se adelantan las acciones respectivas para la liberación de los secuestrados".



Afirmó, además, que se instaurarán las denuncias respectivas ante los organismos nacionales e internacionales por este crimen.



"Es responsabilidad de los secuestradores del Frente de Guerra Oriental del Eln, la vida e integridad física de la señora y del conductor del vehículo", afirmó el Ejército en el comunicado.



El Ejército Nacional también informó que realiza acompañamiento psicosocial al militar y a su familia activando el protocolo debido por parte del Centro de Familia.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, y Antonio García, comandante del Eln. Foto: Efe

Cese al fuego bilateral

El viernes pasado, desde La Habana, Cuba, el gobierno de Gustavo Petro y el Eln pactaron tres fases para concretar el cese bilateral.



Y en declaraciones a la prensa, ‘Pablo Beltrán’, el jefe negociador por la guerrilla, afirmó que “las retenciones, si no son necesarias, no se harán”, en referencia a los secuestros.



Sobre la forma de financiación, que incluye las extorsiones, señaló que “las operaciones de finanzas del Eln se comenzaron a discutir. Se va a seguir analizando, pero en estos protocolos no está. Se espera que más adelante sí”.



Redacción Justicia:

En Twitter: @JusticiaET