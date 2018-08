Eln revela pruebas de supervivencia de secuestrados en Arauca

La guerrilla Ejército de Liberación Nacional (Eln) reveló este lunes pruebas de supervivencia de los tres soldados regulares que están en su poder desde el pasado 9 de agosto, cuando fueron secuestrados en el municipio de Fortul, Arauca, mientras vestían prendas de civil y estaban desarmados.



En el video difundido, los uniformados Eduardo Caro Bañol, Juan Pablo Rojas Ovando y Orlando Yair Vega Díaz, adscritos al Grupo de Caballería Mecanizado N° 18 General Gabriel Reveíz Pizarro, leen sus respectivas cédulas y aseguran que han recibido buen trato de parte de sus captores.

Caro Bañol envía un saludo a sus padres y sus hermanos: “los quiero mucho”, les dijo. Ovando saluda a su padre y sus hermanos: “me encuentro bien”, asegura. Y Vega saluda a su madre adoptiva y a su novia, les dice que las quiere y que pronto estará con ellas.

Los tres soldados piden al Gobierno adelantar los diálogos necesarios para lograr sus liberaciones.



En un comunicado emitido este lunes 20 de agosto, el Ministerio de Defensa dijo que la vida e integridad de los secuestrados “es responsabilidad del Eln”, y que está preparado para adelantar, con apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja, “la operación humanitaria que facilite su liberación inmediata, con la implementación de los protocolos necesarios” para garantizar su vida.

Comunicado de prensa Ministerio de Defensa Nacional pic.twitter.com/ogfcLHm9E4 — Mindefensa (@mindefensa) 20 de agosto de 2018

Sin embargo, aclaró que esta operación humanitaria no hace parte de la mesa de negociación entre Gobierno y Eln, y por tanto no puede ser gestionada en La Habana, en los diálogos que están en revisión por parte del presidente Iván Duque y su equipo.



El Jefe de Estado anunció al inicio de su mandato que revisaría durante 30 días el estado y avance de la mesa con esa guerrilla para decidir si continuaba o no con los diálogos, los cuáles ha condicionado a un cese unilateral de hostilidades y de acciones como el secuestro.



Los pasados 15 y 18 de agosto, el Eln reveló también pruebas de supervivencia de otro grupo de secuestrados en su poder en el departamento del Chocó. Estas constan de un audio y una fotografía en la que se ven tres policías, un militar y dos civiles que fueron secuestrados el 3 de agosto cuando viajaban a través del río Arquía, en ese departamento.



Aunque el Gobierno aseguró la semana pasada que había activado los protocolos para la liberación de los dos grupos de secuestrados, el Eln asegura, a través de su delegación en los diálogos de paz, que no se ha concretado “una forma para hacer las coordinaciones propias de estos casos” y que sigue habiendo fuerte presencia militar en las zonas donde están los secuestrados.



ELTIEMPO.COM