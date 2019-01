Eln dice que no podrá salir de Cuba en el plazo previsto

A través de un comunicado emitido desde La Habana, Cuba, la delegación del Ejército de Liberación Nacional, ELN, para los diálogos de paz, le insistió al Gobierno en la necesidad de cumplir los protocolos pactados para salir de la isla.



Reiteran que entre los puntos acordados en abril de 2016 se señala que: “Si se rompen los diálogos de paz, los países Garantes y las Partes contarán con 15 días a partir de su anuncio, para planear y concretar el retorno a Colombia de los Miembros Representantes de la Delegación del Ejército de Liberación Nacional”.

"No será posible concretar tal retorno (a Colombia) en el plazo previsto", señalan en la comunicación aludiendo que el Gobierno no ha querido participar en la elaboración del plan de retorno.



De igual forma, dicen que el gobierno - en referencia tácita al presidente Iván Duque - no quiso reanudar los diálogos con la guerrilla y declara desconocer los protocolos.



"Llamamos al Gobierno de Duque a que escuche las innumerables voces que en la sociedad colombiana y desde la comunidad internacional, lo instan a que cumpla estos Protocolos; honrando estos, como acuerdos hechos por representantes oficiales del Estado colombiano, y que cuentan como testigos a cinco Países Garantes", se lee en el comunicado.

El ELN afirma que mantiene si compromiso de "hallar una solución política al conflicto".



REDACCIÓN PAZ

En Twitter: @PazyJusticiaET