En dos operaciones: Eln liberó a 6 secuestrados en Norte de Santander

En la mañana de este domingo, en la región del Catatumbo en Norte de Santander, el Eln liberó a seis personas que mantenía secuestradas.



En una primera operación fueron liberados, Besley Navarro, y los expolicías: Dayan Camilo Flórez Gómez, de 21 años, y Jhon Carlos Torres Rincón, de 22, quienes fueron entregados por la guerrilla a una comisión humanitaria de la Defensoría del Pueblo, la iglesia Católica y del Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR.

Besley Navarro, llevaba cuatro meses en poder de la guerrilla; y los jóvenes, fueron secuestrados el 31 de marzo, pocos días después de haber terminado de prestar su servicio en la Policía.



Fuentes de los organismos de ayuda humanitaria dijeron a EL TIEMPO que los liberados se encuentran en buen estado de salud. De ellos, no se tuvo pruebas de vida durante su cautiverio.



(Le recomendamos leer: Eln libera a dos contratistas que secuestró en Arauca el 3 de mayo)



El delegado de la Defensoría en Norte de Santander, Diógenes Quintero, aseguró que estos tres liberados ya se reunieron con su familia, y que esta pendiente el traslado de Torres Rincón, quien es natural de Aguachica, Cesar.



Una segunda liberación se concretó en zona rural de Tibú, allí fueron liberadas tres personas, que fueron entregadas al CICR.



"De ellas no se conoce mucha información, y la misma no se va a proporcionar por su seguridad", dijo a EL TIEMPO una fuente.

En el Catatumbo fueron entregados a @DefensoriaCol, el @CICR_co y la Iglesia Católica los auxiliares de Policía Jhon Carlos Torres y Dayan Camilo Flórez, en poder del ELN desde el pasado 31 de marzo. También fue entregada Besley Navarro, quien tenía 4 meses en poder del ELN. pic.twitter.com/hsIvlicsoY — Defensoría delPueblo (@DefensoriaCol) June 14, 2020

Hace dos días, el Eln liberó en Arauca a los contratistas Pedro León Pérez y Óscar Javier Rodríguez, quienes trabajan para una empresa petrolera y fueron secuestrados el 3 de mayo.



Paralelo a las liberaciones, el jueves en la noche, la guerrilla reconoció que había secuestrado a la cabo tercero Nubia Alejandra López.



La suboficial fue reportada por su familia como desaparecida en Saravena, Arauca, hace una semana.



(De seguro le puede interesar: El angustioso llamado de la mamá de la cabo del Ejército secuestrada)



El Frente de Guerra Oriental Comandante 'Manuel Vásquez Castaño', del Eln, se atribuyó el plagio, el cual calificó como "una retención momentánea".



El gobierno de Iván Duque ha sido enfático al afirmar que el Eln debe liberar a todas las personas secuestradas, para dar vía libre a una eventual negociación en aras de la paz.

​

JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET