Eln insiste en la necesidad de un cese bilateral del fuego

Luego de que el presidente Iván Duque reiteró el pasado sábado que el Gobierno tiene disposición para negociar con el Eln, pero para esto es necesario que la guerrilla abandone toda actividad ilegal, este grupo emitió un comunicado en el que insisten en la necesidad de un cese bilateral del fuego.

“Ante el sentir colectivo de la sociedad, es urgente pactar un cese al fuego bilateral de positivas repercusiones nacionales, y en particular para las regiones donde se vive con mayor intensidad la guerra. Mientras no se pacte un cese al fuego bilateral, no será posible rebajar la intensidad del conflicto”, dice el comunicado de la guerrilla.

#ComunicadoELN @IvanDuque intensifica operativos militares y paramilitares en zonas de presencia del ELN; pero a la vez mantiene una retórica de exigir al ELN, cesar su accionas militares, cuando muchas de ellas son la respuesta

obligada a la ofensiva gubernamental. pic.twitter.com/h8B2K3acO3 — ELN Colombia (@ELN_RANPAL_COL) 15 de octubre de 2018

De igual manera, señalan que mientras el presidente Duque solicita el fin de las acciones militares del Eln, se intensificaron los operativos contra la guerrilla, por lo que muchas de sus acciones “son la respuesta a la ofensiva gubernamental”.

Además, la guerrilla envía un mensaje en el que reitera la necesidad de que haya paz en el país: “El futuro de Colombia no puede ser la guerra, hoy más que nunca se impone el diálogo y sacar la violencia de la política, para alcanzar la paz que aborde la superación de las causas que originan el conflicto”.



