'El que saliera lo mataban': campesinos denuncian que fueron retenidos por el Eln

En la mañana de este miércoles, varios labriegos residentes en zona rural del corregimiento Curiaco, vereda Los Andes, de Santa Rosa (Cauca), denunciaron ante tropas de las Fuerzas Militares que estuvieron retenidos y amenazados por hombres que se presentaron como integrantes del frente 'Manuel Vásquez Castaño' del Eln.



De acuerdo con los labriegos -la versión que entregaron a las Fuerzas Militares- el 16 de octubre, hombres que se presentaron como del Eln los retuvieron con amenazas de activar artefactos explosivos y un campo minado.



Estos campesinos señalaron que se dedican a la agricultura y la minería en el sector. "Relatan los pobladores que cuatro días antes de ser encontrados, alias Alex, cabecilla de esa Comisión, les advirtió que nadie debía salir de la mina, “el que saliera lo mataban”, por temor, los trabajadores no salieron del sector", se lee en un documento de las Fuerzas Militares.



De igual forma, señalaron que al cuarto día, "7 hombres y 4 mujeres, incluyendo el cabecilla, llegaron armados con fusiles y lanza gradadas, decidiendo dejar ir a unas personas y quedarse con otras".



Los labriegos afirmaron a los uniformados que los guerrilleros les quitaron los celulares, les quemaron objetos, vandalizaron viviendas a orillas de la carretera con enunciados de “no entrar, no arrimar, peligro” y amenazando a la población retenida con activar minas y lanzar artefactos explosivos si llegaban a salir.

Los guerrilleros amenazaron a la población con la instalación de explosivos. Foto: Fuerzas Militares de Colombia

Denunciaron que vandalizaron viviendas

Los campesinos denunciaron que vandalizaron sus viviendas. Foto: Fuerzas Militares de Colombia

De acuerdo con el relato de algunos campesinos que pudieron salir del lugar - lo hicieron por la intervención de sus familias, "sin embargo los que no corrieron con la misma suerte fueron atemorizados por los subversivos diciéndoles que 'no se les ocurriera dejar la mina, pues habían quedado sembradas minas antipersonales y si llegase a pasar algo era bajo su responsabilidad'", se lee en el documento.



Personas que se desplazaban entre Santiago y Santa Rosa (Cauca) se percataron de lo que estaba sucediendo y dieron aviso a las autoridades.



Al punto fueron enviadas tropas de las Fuerzas Militares, que reportaron que encontraron los escritos amenazantes, "además de 21 hombres sin moverse por temor a que se activaran los supuestos artefactos explosivos que habían dejado instalados".

Las Fuerzas Militares y sus técnicos antiexplosivos revisaron el área. Foto: Fuerzas Militares de Colombia

Los campesinos, quienes estuvieron retenidos alrededor de 96 horas, aseguraron que este acto contra su libertad había sido perpetrado por alias Alex, "acusado de violar y reclutar menores en esa zona, y que según información de los residentes, se disputa esta área con el frente 'Carlos Patiño' de las disidencias de las Farc".



Ante el hallazgo, las tropas, a través de los técnicos antiexplosivos del equipo de explosivos y demoliciones, mediante los procedimientos y bajo los protocolos de seguridad establecidos, revisaron el lugar con el fin de descartar cualquier peligro.



