A través de su cuenta de Twitter, Eliécer Erlinto Chamorro, alias Antonio García, primer comandante del Eln, dijo que está dispuesto a reanudar las conversaciones para negociar la paz con el gobierno de Gustavo Petro. Asimismo, aseguró que tiene intención de "acabar definitivamente con el narcotráfico".

"El Nuevo Gobierno dice estar interesado en la paz de Colombia, el Eln también. Hemos escuchado sus mensajes y estamos en la mejor disposición para reanudar las conversaciones para llenar la paz, con contenidos de justicia social y democracia", escribió 'Antonio García'.

Cabe resaltar que en días anteriores el presidente electo, Gustavo Petro, propuso un cese al fuego bilateral con el Eln.



"A través de diversos instrumentos lo que yo solicito es un cese del fuego que será bilateral y el comienzo de negociaciones judiciales en la mayoría de los casos, y de negociaciones políticas en la minoría de los casos para lograr que se acabe la guerra en Colombia", anunció.



Y agregó: "Obviamente ha pasado un tiempo, no podemos decir que es como si no hubiera pasado nada. El mismo ELN ha sufrido transformaciones y la dinámica de la sociedad colombiana también".

'Acabar definitivamente con el narcotráfico'

Por otro lado, ‘Antonio García' aseguró que está de acuerdo con las "nuevas voces" con respecto a "una política distinta contra el narcotráfico".



"Debe 'acabarse la guerra al narcotráfico', por ser una política que no produjo resultados positivos. Estamos de acuerdo, pero no es suficiente", dijo.



En ese sentido, añadió: "Se trata de acabar definitivamente con el narcotráfico. Para construir esa solución, el país puede contar con nosotros".



Su declaración se da luego de que el senador Gustavo Bolívar anunciara que presentará ante el Congreso un proyecto “para regular el uso de la hoja de coca, la amapola, los hongos y sus derivados para uso adulto y medicinal”.



“La paz grande no es posible sin acabar el narcotráfico. Los firmantes proponemos la regulación de las drogas, incluso la cocaína. Bolivia, Perú, Chile, Colombia, México y Brasil si gana Lula, como países progresistas, afectados por el narco, pueden proponerlo en bloque”, trinó.

