Eln exige cuerpo de guerrillera muerta en combate para devolver a joven secuestrado

Noticias RCN reveló en su edición matutina de este miércoles 14 de febrero, que la guerrilla del Eln pidió canjear a un secuestrado por el cuerpo de una integrante de esa organización muerta.



De acuerdo con el informe presentado por el medio de comunicación, Emilcen Fernández, madre de un hombre secuestrado hace 50 días por el Eln, aseguró que la guerrilla le pidió el cuerpo de una guerrillera muerta en combates con las disidencias de las Farc, a cambio de la libertad de Alexis Miguel, su hijo.



“Quieren un canje el Eln con el otro grupo para podernos devolver a nuestro hijo. Yo pido que si me lo van a liberar, me lo entreguen limpio de una cosa de esas, porque mi hijo es un civil, él no tiene nada que ver con nadie. ¿Por qué piden ellos un canje de esos: pedir un civil por un muerto, para mí eso no sería justo sabiendo que ellos están en una negociación de paz", aseguró la señora a RCN Noticias.

El Eln, se comprometió a suspender los secuestros como forma de financiación, este fue uno de los temas que exigió el gobierno de Gustavo Petro para avanzar en las negociaciones y extender el cese al fuego bilateral.



El secuestro del joven, de 28 años, se registró antes del acuerdo de suspensión de los plagios, por lo que se espera que sea liberado.



