A través de un video, la guerrilla del Eln confirmó que tiene en su poder al suboficial tercero naval Camilo Andrés Córdoba Arenas de la Armada Nacional.



El secuestro se realizó el pasado 13 de diciembre en la vía que de Tame va a Arauca por parte del Frente de Guerra Oriental de esa guerrilla cuando el uniformado iba a visitar a unas amistades en Yopal.



El uniformado dijo que ha dormido y comido bien y apuntó que no ha tenido “ningún percance de salud”.



“Le envío un saludo a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mis sobrinos, a mis amigos y a todas aquellas personas que han estado pendientes de mí, que muy pronto estaré compitiendo con ustedes”, dijo.



“Espero verlos pronto para compartir con ustedes. No se preocupen. Yo me encuentro bien y muy pronto me estaré viendo con ustedes”, agregó el uniformado, natural de Barranquilla.

