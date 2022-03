Este lunes festivo se conoció una prueba de supervivencia del soldado profesional del Ejército Nacional Yeison Martínez Tapia quien fue secuestrado por el Eln el 4 de noviembre de 2021 en Tibú, Norte de Santander, cuando hacía labores de ingeniería en la vía que conduce de allí a La Gabarra.



En el video, el soldado Martínez señala que su unidad militar es el batallón de construcción 50 ‘General Roberto Perea’ y que lleva 13 años como soldado profesional.



“Desde el momento en el que fui retenido no he recibido ningún maltrato ni físico ni verbal. He estado bien de salud, he tenido una buena alimentación, descanso bien”, dijo el uniformado.



El soldado Martínez le envió un saludo a su familia de amor, especialmente a sus padres, sus hijos y su esposa. “Mamá, papá, los quiero mucho. Los extraño mucho. Yo estoy bien, no se preocupen por mí”, dijo.



Desde el momento del secuestro, la familia y la Defensoría han pedido la liberación del uniformado. En enero pasado, la entidad compartió un mensaje de Leidy Gómez, esposa de Martínez, abogando por ello.

1/2 Reiteramos el llamado a los grupos armados ilegales para que liberen a quienes están en su poder. Siempre estamos prestos a ofrecer nuestros canales humanitarios para el retorno seguro de los secuestrados.



🎥Leidy Gómez solicita la liberación de su esposo, Yeison Martínez. pic.twitter.com/w67GlXjTcl — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) January 7, 2022

