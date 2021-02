Tras advertencia de Cuba, Eln dice que no está planeando ataque

En la mañana de este jueves, el Eln emitió un comunicado en el que aseguran que no están planeando ningún atentado tal y como lo advirtió la Embajada de Cuba en Bogotá.



"Después de verificar con todas las estructuras guerrilleras del Ejército de Liberación Nacional (Eln), clarificamos que la información que recibió la Embajada de Cuba en Bogotá no hace parte de los planes militares del Eln, y es posible que se trate de un falso positivo montado por la inteligencia militar del Estado colombiano", se lee en el comunicado..

El comunicado está firmado – desde las montañas de Colombia - por la Dirección Nacional del Eln y advierten que se busca “intensificar las presiones internacionales contra nuestra delegación de diálogos que se encuentra en Cuba”.



De igual forma, tácitamente desvirtúan que estén divididos y señalan que “en asuntos militares tenemos un mando centralizado en los tres miembros del Comando Central que están en el país, junto con los integrantes de la Dirección Nacional y del Estado Mayor Nacional que están en los territorios de cada uno de los Frentes de Guerra”.



Reiteran que quienes se encuentran en La Habana (Cuba), tienen la orientación exclusiva de realizar un trabajo en la búsqueda de la paz, “y no participa en la elaboración de planes militares ni mucho menos en la orientación y ejecución de operaciones militares”.



(Le sugerimos leer: Gobierno insiste en pedido de extradición de líderes del Eln en Cuba)

El lunes, EL TIEMPO publicó una carta en la que la embajada de Cuba en Bogotá advertía de un posible ataque por parte del frente oriental del Eln, en Bogotá.



La reacción del Gobierno, a través del ministro de la Defensa, Diego Molano, fue insistir en la extradición de los jefes de la guerrilla que están en Cuba, al recordar que este grupo es calificado como terrorista por Estados Unidos y Europa.



(Por contexto, de seguro le interesa leer: Documento enviado desde Cuba deja en evidencia crisis en el Eln)



“En las últimas horas, el Gobierno nacional recibió una comunicación del embajador de Cuba en Colombia, sobre un supuesto atentado planeado por el Eln. Reiteramos compromiso de la Fuerza Pública para combatir estas amenazas de los terroristas de este grupo”, señaló Molano en su momento.



Ayer, se desarrolló un consejo de seguridad en Bogotá, en el que se analizaron varios temas, entre ellos, la posible amenaza.

Verifican autenticidad de comunicado

Anoche, se conoció un comunicado del Eln - cuya autenticidad es analizada por inteligencia - en el que el frente de 'Guerra Oriental', no desmiente que se esté planeando un ataque en Bogotá (contradictorio al de hoy), y en el que defienden a la delegación de paz de esa guerrilla que se encuentra en La Habana.



En lo que sí coinciden las dos comunicaciones es que quienes están en Cuba están facultados para adelantar conversaciones de paz y no para planear acciones militares. Y en que no son ciertas las versiones sobre una división en sus filas.



JUSTICIA