Eln dice que liberará a secuestrados por su propia cuenta

El Ejército de Liberación Nacional (Eln) aseguró este martes que liberará a las personas que mantiene secuestradas hace un mes en Colombia por su propia cuenta "a riesgo de no contar con las condiciones mínimas, para que estas operaciones humanitarias puedan tener el mejor desenlace", afirmó el grupo insurgente en un comunicado.

El Eln afirmó que el Gobierno nacional no les facilitó en el corto plazo un acuerdo para la liberación de los secuestrados el pasado 3 y 8 de agosto en Chocó y Arauca, respectivamente. Entre los que se encuentran dos civiles y otros siete uniformados.



"Inmediatamente ocurrieron estas detenciones, expresamos públicamente nuestra disposición a realizar una pronta liberación, una vez se acordarán los Protocolos acostumbrados en estas operaciones humanitarias. Sin embargo, el Gobierno se ha opuesto a la presencia de Terceros internacionales de los países Garantes", dijo este grupo.

#Comunicado

Hemos llegado a la conclusión que el Gobierno no facilitará en el corto plazo, un acuerdo sobre los Protocolos para la liberación de los uniformados detenidos el 3 de agosto en el Chocó y el 8 en Arauca.https://t.co/heS8TGCg30 pic.twitter.com/CwaPCaA6AP — Voces de Colombia (@eln_voces) 4 de septiembre de 2018

Además, responsabilizó a las Fuerzas Armadas "por cualquier incidente fatal que se pueda presentar en estas operaciones humanitarias. De nuestra parte haremos todos los esfuerzos para que ello no ocurra", aseveró.



El pasado 31 de agosto la guerrilla pidió garantes internacionales para liberar a los secuestrados y afirmó que no pretendían negociar las liberaciones de los militares, policías y civiles en su poder, en respuesta a las críticas del Ministerio de Defensa, que ha dicho que el secuestro no es un tema que vayan a discutir con la delegación de paz de la guerrilla como parte de las negociaciones de paz.



ELTIEMPO.COM