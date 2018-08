Eln pide garantes internacionales para liberar a nueve secuestrados

La presencia de garantes internacionales de Cuba y Noruega sería la única diferencia por resolver para lograr la liberación de nueve personas en poder del Eln, según un comunicado emitido por esa guerrilla en la tarde de este viernes.



El grupo insurgente dijo, a través de la cuenta de su delegación de diálogos de paz en Twitter, que las liberaciones “están listas”, y que en los acuerdos para este tipo de procedimientos siempre se ha contado con terceros internacionales.



Esta sería la única diferencia entre Gobierno y Eln, según lo dicho por ese grupo guerrillero.

#ComunicadoELN El pasado 25 de agosto entregamos al @EquipoPazGob una propuesta de Protocolos, a los que el Ministerio de Defensa propuso cinco enmiendas; sobre cuatro de ellas les manifestamos la voluntad de flexibilizar nuestra posición.https://t.co/d6Dmh8rGso pic.twitter.com/EiTJ5t8gSf — ELN Paz (@ELN_Paz) 31 de agosto de 2018

El comunicado recoge que el pasado 25 de agosto le entregaron al Gobierno una propuesta de protocolo para llevar a cabo la liberación, pero que el Ministerio de Defensa propuso cinco enmiendas. "Sobre cuatro de ellas les manifestamos la voluntad de flexibilizar nuestra posición, en aras de lograr un pronto acuerdo".

Según la guerrilla, no pretenden negociar las liberaciones de los militares, policías y civiles en su poder, en respuesta a las críticas del Ministerio de Defensa, que ha dicho que el secuestro no es un tema que vayan a discutir con la delegación de paz de la guerrilla como parte de las negociaciones de paz.



"Invitamos a solucionar esta última diferencia, y a que procedamos de manera inmediata a desarrollar las operaciones de liberación, para las cuales el Eln no está pidiendo nada a cambio", concluye el comunicado.



Seis de las personas secuestradas quedaron en poder del Eln en el departamento del Chocó, el pasado 3 de agosto. Entre estas hay dos civiles, contratistas. Los demás fueron tres policías y un militar. Los hechos ocurrieron en aguas del río Arquía.



El 9 de agosto siguiente, tres soldados fueron plagiados mientras vestían prendas de civil y estaban desarmados, y se movilizaban en transporte público hacia de Tame, Arauca.



Hasta el momento no se conoce respuesta oficial del Gobierno a este comunicado.



