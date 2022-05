En la mañana de este domingo, desde el Puesto de Mando Unificado, PMU, instalado en la dirección de la Policía Nacional , el ministro de la Defensa, Diego Molano Aponte, entregó el primer balance sobre la situación de orden público en el país de cara a la jornada electoral prevista para hoy.



"Se informa que hay normal operación y siguen los dispositivos a nivel nacional", aseguró Molano.



El Ministro señaló que se han registrado tres ataques con explosivos contra la Fuerza Pública, por las disidencias de las Farc, al parecer por la muerte de 'Gentil Duarte', que dejan un militar herido.



"Son tres ataques con artefactos explosivos. El primero en la vereda Catalina, de San José del Guaviare (Guaviare); el segundo, se registró en la vereda Sardinata de Cartagena del Chaira (Caquetá) y el tercero en el Retorno, Guaviare, allí resultó herido un militar", señaló Molano.



El jefe de la cartera castrense reiteró que estos hechos no tienen nada que ver con el desarrollo de la jornada electoral.



Molano, junto con los altos mandos de las Fuerzas Militares y el director de la Policía Nacional recibieron el balance - unidad por unidad - y señalaron que las primeras horas de la jornada electoral se desarrollan con relativa tranquilidad y que solo algunos puestos de votación se han trasladado por temas invernales.



Por su parte, el general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares, señaló que “todas las medidas dispuestas por el Presidente de la República y el ministro de Defensa se han cumplido a cabalidad, eso se refleja en los reportes de los comandantes a nivel nacional”.



Respecto a los ataques mencionados por el Ministro, el general Navarro los adjudicó a las disidencias de las Farc, pero “se pudieron anticipar por labores de inteligencia y verificación del Ejército en conjunto con la Policía Nacional”.

Sin problemas cibernéticos

Policía dio a conocer el plan de seguridad para las elecciones presidenciales. Foto: Policía Metropolitana de Cali

Y el director de la Policía Nacional, el general Jorge Luis Vargas, dio un parte de “completa tranquilidad en el evento electoral” en términos de seguridad ciudadana, convivencia y orden público.



El general Vargas informó que, desde las 2 a.m., más de 25.000 policías en conjunto con funcionarios de la Registraduría Nacional, movieron todo el material a nivel nacional para que pudiera iniciar la jornada electoral sin ningún tipo de percance en los sitios de votación.



“El material llegó custodiado por el Ejército Nacional y la Policía Nacional a su lugar de destino”, puntualizó el general Vargas.



Además, manifestó que hubo una situación en la que el material se retrasó unos minutos en llegar por las fuertes lluvias, pero reportó que ya había iniciado la actividad electoral en los lugares más apartados por la temporada invernal.



En cuanto al centro cibernético, hasta el momento “no ha habido ninguna novedad, hay un tráfico normal de usuarios en el país que están realizando consultas, lo cual indica que se está desarrollando la jornada con calma. Esto es lo que reporta el Puesto de Mando Unificado”, señaló el director de la Policía Nacional.



Por último, el director de la Policía Nacional invitó a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto desde temprano, para que en horas de la tarde no se produzcan aglomeraciones en los puntos de votación ni situaciones que puedan afectar el orden público.

