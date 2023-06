En la mañana de este lunes, se instaló la Cumbre de Seguridad Nacional por los Territorios, a la que asisten los 32 gobernadores del país; en la misma, los mandatarios seccionales han expresado su preocupación por los temas de orden público y las amenazas a la seguridad de las elecciones a desarrollarse en octubre.



A la cumbre de mandatario no llegaron los representantes del Gobierno que estaban invitados.

El gobernador de Caquetá, Arnulfo Gasca Trujillo, aseguró que para nadie es un secreto la situación del país, la cual consideró "es compleja en orden público".



El Gobernador añadió: "tenemos problemas con 5 grupos armados al margen de la ley, diferentes estructuras que hacen más delicada la situación, todos los caqueteños tenemos miedo y zozobra porque no sabemos qué va a pasar con Caquetá".



De igual forma, señaló que cuando se firmó el cese el fuego bilateral, "el Ejército cumplió pero los grupos al margen de la ley no".



Gasca dijo que son 32 gobernadores y 1.102 alcaldes "preocupados por la situación del país, de seguridad, ya el Presidente tendrá tiempo de explicar".

En un video las disidencias del 'Comando Coordinador de Occidente', justifican ataques. Foto: Pantallazo video disidencias

Para Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia, es importante el "rediseño de la 'paz total', obviamente no va bien, tiene enormes vacíos y lo que queremos es que funcione, claramente no está funcionando".



Señaló que ya ha habido un daño, "yo lo he dicho, ellos (grupos armados) han aumentando el control territorial, se han extendido pero más vale tarde que nunca, siempre es momento para corregirlo", puntualizó el Gobernador.



Añadió que esta reunión es para reafirmar a la institucionalidad, que el problema de seguridad en el país no es menor, debe ser abordado desde la óptica más integral.



De hecho, para el gobernador de Meta, Juan Guillermo Zuluaga, la mayor preocupación "es el crecimiento del accionar de las disidencias, ya no solamente son extorsión, secuestro, intimidación, sino que quieren interfenir en las elecciones. Necesitamos pasar a la ofensiva, no solo a palabras cordiales".



Al preguntarle sobre si tenía confianza frente a algún decreto de cese al fuego, el Gobernador respondió que: "No hay ningún tipo de confianza, durante todo el tiempo que el Gobierno lo ha anunciado, no ha habido una manifestación por parte de estos grupos. Ahora el Estado, con el uso legítimo, debe defender a los ciudadanos, no podemos permitir que esta situación siga creciendo".

El ministro de la Defensa evalúa la situación de orden público en Guaviare. Foto: Ministerio de Defensa

"Nos concentramos como institución de derechos humanos en seguir emitiendo las alertas tempranas, seguir realizando los análisis y sistematizando la información". FACEBOOK

Por su parte, el defensor del pueblo, carlos Camargo Assis, afirmó que se deben garantizar los derecho a la vida y al medioambiente.



"Venimos a reafirmar nuestro compromiso, decirle al país y el mundo que el enemigo nuestro no es la institucionalidad, son los actores armados", aseguró el Defensor.



En esa línea dijo que, "nos concentramos como institución de derechos humanos en seguir emitiendo las alertas tempranas, seguir realizando los análisis y sistematizando la información que muestren los escenarios de riesgo de vulneración a los derechos humanos".



Camargo, señaló que el Gobierno nacional tendrá que defenderse frente a las acusaciones que le sean endilgadas: "nosotros desde la institucionalidad no nos dejamos desconcentrar, seguimos trabajando de la mano de las comunidades y reafirmando nuestro compromiso con el fortalecimiento de la democracia, por eso estamos aquí para decirle al país como venimos trabajando, estamos de cara a un proceso electoral que nosotros vamos a emitir la alerta electoral que no es presentarle al país un mapa de orden público sino cuáles son los riesgos en los que se encuentra nuestro sistema electoral".



Redacción Justicia:

En Twitter: @JusticiaET