El cese de fuegos pactado con el Eln –y seguramente todos los que se firmarán o extenderán en desarrollo de la ‘paz total’– va a coincidir plenamente con la campaña política y las votaciones en las que los colombianos vamos a elegir alcaldes, gobernadores, concejales y diputados.

No es un traslape de tiempos de poca importancia: si bien en teoría la noticia de un desescalamiento general de las acciones de los violentos en todo el territorio nacional supondría una campaña tranquila, lejos de presiones e intimidaciones para candidatos y comunidades, lo que muestra nuestra historia es que tanto guerrilla como nuevas bandas y narcos purasangre han tratado siempre de cooptar el poder local y regional, sin importar mucho si hay procesos de paz avanzando o en ciernes.



Y las señales que se han visto este año en medio de la polémica estrategia de paz oficial no dan para ser optimistas. Hace una semana, un video grabado en zona rural de Tibú, Norte de Santander, mostró a un jefe de las disidencias de las Farc inaugurando una carretera con saludo al Eln y parrando vallenato incluidos.

Son las mismas disidencias de ‘Iván Mordisco’ y ‘Jhon Mechas’ con las que el gobierno del presidente Gustavo Petro está listo a sentarse a negociar y con las que ha habido un polémico cese de fuegos reiteradamente incumplido por esa organización criminal, al punto de que tras una de sus masacres se decidió suspender la tregua en cuatro departamentos. En la zona del vergonzante evento –por el que días después el ministro de Defensa salió a regañar a las tropas– se suponía que las disidencias estaban cumpliendo las reglas. Gracias a los videos, todos–incluidas las autoridades– sabemos que esto no ocurre.



La Constitución y las leyes le dan al Presidente de la República plenas facultades para desarrollar negociaciones de paz, cuyos resultados sí tienen control del Congreso y las cortes. Y lo que hemos visto del muy sui géneris modelo de paz del actual gobierno es que abunda en zonas grises –los dos grandes yerros del Presidente en anuncios sobre la negociación con el Eln lo demuestran– y que la falta de experiencia y el exceso de buena fe suelen terminar abonando el terreno para las ‘jugaditas’ de los violentos.

Pero tratándose del libre ejercicio de la democracia en octubre próximo –estamos a cuatro meses largos de las votaciones– no hay lugar a equivocaciones. El gobierno del Presidente Gustavo Petro tiene que garantizar –al país todo, incluida la oposición– que la Fuerza Pública amarrada en aras de los ceses de fuego no va a ser aprovechada por los grupos armados para vetar candidatos, para coaccionarlos y, cómo no, para imponerlos.



Aquí no valen los regaños por llegar tarde a los que ya nos tienen acostumbrados los altos responsables del tema de seguridad. Claramente, el diseño del cese de fuegos y su desarrollo y verificación deberían tener como uno de sus nortes la garantía de unas elecciones libres de cualquier presión, mucho más en esas zonas donde hoy se muestran tan orondos los violentos.

