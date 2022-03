Uno de los retos de la Fuerza Pública este domingo es garantizar el derecho al voto en las Circunscripciones Transitorias Especiales para la Paz (Citrep), que se desarrollarán en 167 municipios ubicados en Cauca, Antioquia, Arauca, Norte de Santander, Caquetá y Chocó.



El ministro de la Defensa, Diego Molano, aseguró a EL TIEMPO que están cubiertos por los uniformados los 12.514 puestos de votación y las 112.370 mesas a lo largo y ancho del país, de las cuales 4.251 mesas corresponden a las Citrep.



(Por contexto, le sugerimos leer: 'Están protegidos el 100 por ciento de los puestos de votación’: Mindefensa)

En medio del Plan Democracia se dispusieron 126.061 militares y 115.400 policías que estarán a cargo de la seguridad durante el proceso electoral que comprende, entre otros, el traslado de los sufragios –antes y al finalizar la jornada– a las sedes de la Registraduría.



(Le sugerimos leer: Temido jefe disidente buscaba alianzas con Irán y Corea del Norte)



De acuerdo con un informe del Ministerio de la Defensa conocido por EL TIEMPO, las autoridades priorizaron 55 municipios, ubicados en cinco zonas que tienen toda la atención de la Fuerza Pública, por concentrar la presencia de las disidencias de las Farc, el Eln y el ‘clan del Golfo’, puntos que coinciden con los de mayor concentración de cultivos de coca y la minería ilegal.



Estas zonas de atención priorizada se encuentran en Antioquia (Urabá, bajo Cauca y Magdalena Medio); Catatumbo (Norte de Santander) y Arauca; el tercer punto se concentra en el noreste amazónico que comprende Caquetá y Putumayo.



(Podría ser de su interés leer: El poder del narcotráfico de la ‘Segunda Marquetalia’ y el Eln en Venezuela)



De igual forma, lo que se denomina el cordón del Pacífico que cubre los departamentos de Cauca, Valle, Nariño y Chocó; y la alerta finaliza en tres puntos aislados en Santa Marta (Magdalena), Valledupar (Cesar) y Yopal (Casanare).

De hecho, el ministro Molano recorrió junto a la cúpula de las Fuerzas Militares y el director de la Policía Nacional (en las últimas semanas) las regiones priorizadas para verificar la puesta en marcha el Plan Democracia y cerraron el periplo este viernes en Tame y Fortul (Arauca).



(Lo invitamos a leer: Inteligencia develó unión de disidencias al mando de un nuevo secretariado)



“Continuamos con el plan de estabilización de Arauca conteniendo la frontera, protegiendo a la población y avanzando en un trabajo articulado entre el Ejército y la Policía Nacional en la ofensiva para desmantelar a estos grupos ilegales”, dijo el jefe de la cartera castrense.



Arauca ha sido protagonista de la guerra entre las disidencias de ‘Iván Mordisco’y el Eln que se unió a la ‘Segunda Marquetalia’, confrontación que se originó en Venezuela y que se trasladó a este departamento dejando más de 40 muertos en lo corrido del año.



(De seguro le interesa leer: Los poderosos aviones de guerra con los que Colombia reemplazaría los Kfir)



Y aunque el Eln declaró de manera unilateral un cese del fuego –entre el 10 y 15 de marzo– según la guerrilla para no interferir en el proceso electoral, Molano se declaró escéptico al afirmar que “el Eln siempre ha pretendido influir sobre las elecciones, pero nuestra Fuerza Pública no se lo ha permitido. Este grupo, que se financia del narcotráfico, tiene una agenda mediática, que no sabemos a quién busca beneficiar”.

Facebook Twitter Linkedin

Ejército en acuartelamiento de primer grado. Foto: Néstor Gómez. Archivo EL TIEMPO

Precisamente, el viernes fueron asesinadas cuatro personas en zona rural de Cúcuta, Norte de Santander por hombres, al parecer integrantes del ‘clan del Golfo’, que trataban de ubicar, aparentemente, aliados del Eln.



(Por contexto, le sugerimos leer: Un líder social y un pastor, entre las víctimas de masacre en Cúcuta)



En la reacción de la Fuerza Pública fueron muertos cuatro integrantes del ‘clan’ y uno más quedó herido; por esta situación la estrategia de seguridad se fortaleció en esta zona del país, donde la frontera con Venezuela se convierte en aliada de las redes criminales.

Apoyo aéreo

De igual forma, las Fuerzas Militares dispusieron 15 aviones, 31 helicópteros y 28 aeronaves remotamente tripuladas, ART, para desarrollar actividades de vigilancia y seguridad.



(Lo invitamos a leer: Estas son las poderosas naves no tripuladas para luchar contra los narcos)



La Fuerza Aérea, entre otros sectores, estará al tanto de la situación en Chocó y Antioquia, donde además colaboraran con el traslado de las autoridades electorales –en helicópteros UH-60 Black Hawk– y sufragios a zonas lejanas.



En puntos como Remedios, Tarazá, Valdivia, Ituango, en veredas como Finlandia y Sanjuanillo, Yarumal, Briceño, Cocorná y El Carmen de Viboral, en Antioquia.



Las ART pondrán al máximo sus equipos de inteligencia –cámaras de alta, visores nocturnos– para monitorear puntos de interés (fronteras, carreteras, refinerías), que podrían ser atacadas por los grupos al margen de la ley.



(De seguro le interesa leer: Hijo del Diablo: la historia de la nave de narcos sacada del fondo del mar)



Por su parte, la Armada estará a cargo de 515 puestos con 27.074 mesas, distribuidas en 59 municipios del país, con énfasis en San Andrés y Providencia, además del Amazonas, Caquetá, Meta y Putumayo.



Así mismo, las unidades navales apoyarán con el transporte de los delegados que darán cobertura a los puestos de votación ubicados en las zonas insulares.

PMU

La jornada será monitoreada desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), que está ubicado en la dirección de la Policía Nacional en Bogotá.



Allí se cuenta con un moderno sistema de cámaras y de comunicaciones a nivel nacional que permitirá, minuto a minuto, hacer seguimiento a la jornada democrática y atender posibles alteraciones de orden público o delitos contra el sufragio.



Los ministros de Defensa y del Interior, Daniel Palacios, serán los encargados de reportar al presidente Duque sobre el desarrollo de la jornada, la cual contará con un capítulo especial para frenar eventuales ataques cibernéticos.

Otras noticias de la sección Justicia:

- JEP dicta medidas cautelares para garantizar versiones de 'Otoniel'



- Los caminos que se abren en el caso Mattos tras caída de acuerdo



En Twitter: @JusticiaET