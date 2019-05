El testimonio de Marlon Marín que hundiría a Jesús Santrich

W Radio dio a conocer este lunes apartes del testimonio que Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez, le entregó a fiscales colombianos que viajaron a Estados Unidos y que sirvió como prueba trascendental para fundamentar la recaptura a Jesús Santrich.

En su declaración Marín es interrogado sobre la fecha en la cual comenzó la negociación de la droga con los mexicanos y la entrega de la muestra de cinco kilos de cocaína. Y, según sus respuestas, todos estos hechos ocurrieron después de la firma del proceso de paz, es decir, después del 24 de noviembre de 2016.

Aquí está una parte del diálogo con Marín:



Pregunta: ¿Recuerda más o menos de qué fecha a qué fecha tuvieron ese tipo de comunicaciones?

Marlon Marín: En el transcurso de 2017, en junio de 2017 hasta abril de 2018.



Pregunta: Para cuando se hizo la negociación, puede recordarlo aproximadamente la negociación de cocaína con los mexicanos que usted ha hecho mención, ¿cómo la muestra?

MM: Los cinco kilos fueron en noviembre de 2017.



Pregunta: Para noviembre de 2017 ustedes hicieron entrega según usted de 5 kilos de cocaína, ¿sí?

MM: Exactamente.



En el amplio interrogatorio Marín también menciona a una tercera persona, quien sería la que -por orden de Santrich- le habría entregado la droga a Marín en Bogotá.



MM: Él me hizo llegar el material.

Pregunta: ¿Quién es él?

MM: Santrich, me dijo que ya tenía el material, me dijo que para entregármelo yo llamé directamente a la persona a la que me dijo Santrich que me lo iba a llevar, los cinco kilos.



Pregunta: ¿Quién fue la persona?

MM: Yo no lo conozco, sé que le decían John, algo así, John y entonces ya tenía los cinco kilos, yo llamé directamente a esa persona.



Este sería uno de los puntos más importantes dentro del testimonio de Marlon Marín, porque deja claro que la fecha de la comisión del delito, por parte de Santrich, no estaría cobijada por el acuerdo de paz y tendría que ser juzgado por la justicia ordinaria.



Marín ha dicho que estuvo varios meses desempleado y que su mamá fue quien le pidió a Iván Márquez que lo enganchara como asistente, un cargo que luego desempeño para Santrich.



Por eso se le veía con frecuencia en Cuba durante los diálogos de paz y en Venezuela, en donde, dice, se alcanzó a reunir con Diosdado Cabello, el segundo del régimen.



Ahora es un testigo protegido del gobierno de Donald Trump y permanece en un lugar indeterminado con toda su familia.



