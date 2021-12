Altísimas fuentes oficiales le confirmaron a EL TIEMPO que conocieron la información de un ataque contra Hernán Darío Velásquez, alias el Paisa, jefe de la disidencia de las Farc conocida como 'Segunda Marquetalia'. Esas mismas fuentes reiteraron que el Estado Colombiano no tuvo nada que ver con esa operación.



Los hechos se registraron en el estado de Apure, en Venezuela.



'El Paisa', quien llegó a ser considerado como uno de los más 'sanguinarios' jefes de la otrora guerrilla de las Farc, se alejó del proceso de paz en 2018 y no se supo más de su paradero hasta que reapareció en un video con 'Iván Márquez' y 'Jesús Santrich', en agosto de 2019, anunciando la creación de la 'Segunda Marquetalia'.



De acuerdo con las autoridades, este grupo de disidentes se refugia en territorio venezolano y desde allí coordinan el envío de toneladas de cocaína hacia Centroamérica.



Según fuentes de Inteligencia, 'el Paisa' fue asesinado por un comando armado que lo habría atacado con ráfagas de fusil y explosivos en el estado venezolano de Apure, muy cerca a la frontera con Colombia.

Sin embargo, en Colombia no se tiene información sobre los hechos que habrían rodeado la muerte del 'Paisa' debido a que desde hace 6 años no hay relaciones diplomáticas entre los dos países y, por ende, las autoridades no se cruzan información.



'El Paisa' tiene varias órdenes de captura, incluidas solicitudes con circular roja de Interpol, y múltiples condenas de la justicia ordinaria por delitos como homicidios, desplazamientos forzados, atentados, entre otros.



Aunque aún no se conocen muchos detalles de las circunstancias que rodearon la muerte de Velásquez, de lo que se ha sabido parece haber sido muy similar a lo ocurrido con 'Jesús Santrich' en mayo de este año.



De hecho, según las altas fuentes colombianas, el grupo que habría perpetrado este golpe habría sido el mismo que atacó a Santrich, pero en esta ocasión no habrían podido rescatar el cuerpo. Estos mercenarios estarían atacando las cabezas de las disidencias para cobrar las millonarias recompensas que hay sobre ellos, especialmente desde EE. UU.



El 17 de mayo se conoció de la muerte del también exjefe disidente en territorio venezolano y según las informaciones de ese momento, un grupo de mercenarios ingresó a su campamento de para capturarlo y cobrar la recompensa de 3.000 millones de pesos que había por su paradero, pero, en medio del enfrentamiento, 'Santrich' habría muerto.



El jefe de la 'Teofilo Forero'

El 'Paisa' llegó a liderar la llamada columna móvil 'Teófilo Forero, señalada de sanguinarios crímenes como el atentado en el club El Nogal, de Bogotá, el 7 de febrero de 2003, cuando un vehículo cargado con 200 kilos de C-4 destruyó las instalaciones dejando 36 muertos y 200 heridos.



Así mismo, el asesinato en Caquetá, el 29 de diciembre del 2000, de Inés Cote de Turbay, su hijo, el congresista Diego Turbay Cote; el conductor, Rafael Ocasiones Llanos; el arquitecto Jaime Peña Cabrera y los escoltas Edwin Alarcón, Hail Bejarano Martínez y Dagoberto Samboní Uní.



Los Cote eran una reconocida familia política del sur del país y ya las Farc habían asesinado a Rodrigo Turbay Cote, el otro congresista de la familia, a quien secuestraron en junio de 1995 y murió en cautiverio en 1997.



Así mismo, 'el Paisa', como miembro de la entonces guerrilla de las Farc, es señalado por el secuestro de un avión con 30 pasajeros y cuatro tripulantes el 20 de febrero del 2002. La aeronave cubría la ruta Florencia - Neiva – Bogotá. En el avión, que aterrizó en una carretera del municipio de El Hobo (Huila), viajaba el entonces senador Jorge Eduardo Géchem Turbay, quien recuperó su libertad seis años después.



Esa acción armada llevó a la ruptura de los diálogos de paz del Caguán durante el gobierno del expresidente Andrés Pastrana.

Otro de los delitos que se le sindican es la masacre de nueve concejales del municipio Rivera, de Huila, el 27 de febrero de 2006.



Ese mismo año, el 27 de abril, fue secuestrada y asesinada Liliana Gaviria, hermana del expresidente César Gaviria, y su escolta de la Policía José Fernando Vélez. Gaviria fue secuestrada por ocho hombres armados en el municipio de Dos Quebradas (Risaralda) y su cuerpo fue encontrado horas después en el Parque Industrial de Pereira.



De otra parte, el 11 de abril del 2002, en la sede de la asamblea del Valle del Cauca, fueron secuestrados por las Farc 12 de sus diputados. El operativo fue montado por la guerrilla, que simuló una evacuación por amenaza de bomba. Casi seis años después, 11 de los diputados perdieron la vida en cautiverio, en medio de un enfrentamiento.

