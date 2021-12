Hernán Darío Velásquez, alias El Paisa, de 51 años, estaba encargado de mover cerca de 500 kilos de cocaína a la semana desde Venezuela. Estaba dedicado al narcotráfico en toda su potencia junto con Henry Castellanos, alias Romaña.



'El Paisa', calificado como uno de los jefes 'sanguinarios' de la otrora guerrilla de las Farc, habría sido asesinado el sábado, hacia el mediodía, cuando llegaba a su campamento ubicado en zona rural de Elorza, una ciudad del estado de Apure (Venezuela).



(Lo invitamos a leer: 'El Paisa', jefe disidente de las Farc, habría muerto en Venezuela)

La noticia de la eventual muerte de 'el Paisa' se conoció el domingo, en horas de la tarde, cuando se supo por labriegos de la región del ataque perpetrado contra el jefe de las disidencias que se hace llamar la 'Segunda Marquetalia'.



De acuerdo con los campesinos, que cruzan la frontera hacia Colombia por Arauca, 'el Paisa' fue emboscado y atacado "por sus propios hombres cansados de los malos tratos y en medio del inconformismo por la repartición del dinero proveniente de la comercialización de cocaína". Así se lo dijo a EL TIEMPO una fuente de alto nivel.



(Lo invitamos a leer: En medio de una emboscada en Venezuela habría muerto el ‘Paisa’)



'El Paisa' murió junto a su hombre de confianza alias Lulo, cuando regresaban a su campamento. Según las fuentes, se "activaron explosivos, instalados sobre la vía, al paso de su camioneta, quedando muerto de inmediato".

Al parecer, alias el Paisa estaba "embebido en su poder, en el dinero producto del narcotráfico y maltrataba a sus hombres, hasta los amenazaba constantemente con asesinarlos, lo que generó malestar entre algunos de sus subordinados, otros delincuentes que no dudaron en matarlo", dijo la fuente.



De igual forma, la fuente aseguró que los grupos de inteligencia siguen tratando de establecer si la muerte Velásquez se puede confirmar, por lo que no descartan ninguna hipótesis en este momento.



(Lo invitamos a leer: Estos son los tres poderosos aviones de combate que remplazarían a los Kfir)



De hecho, están verificando la compra de dos ataúdes que habrían sido utilizados este lunes para enterrar al jefe disidente y a su hombre de confianza, en su mismo campamento, hasta donde habría llegado 'Iván Márquez'.



La fuente señaló que todo indica que la orden de 'Iván Márquez' es que se corten las comunicaciones y que no se reconozca la muerte del 'Paisa', como se hizo en su momento con ' Jesús Santrich', cuya muerte fue confirmada en su página web.



(Le sugerimos leer: Las 5 claves que arrojará la necropsia sobre la muerte de Mauricio Leal)

'Iván Márquez', golpeado

De acuerdo con reportes previos, 'el Paisa' tenía unos 35 hombres a su mando, los cuales entrarían a responder por su muerte ante 'Márquez', quien -de acuerdo con los testimonios de los labriegos- "está agobiado y golpeado por la muerte del 'Paisa'".



(Podría ser de su interés leer: Estas son las poderosas naves no tripuladas para luchar contra los narcos)



Sería su segundo hombre en morir en seis meses en territorio venezolano, "donde delinquen en complicidad con el Ejército al que le pagan por seguridad", dijo la fuente.



Al parecer José Manuel Sierra Sabogal, 'Zarco Aldinever', de 43 años, sería el designado por 'Márquez' para remplazar a 'el Paisa', pero no tendría el liderazgo militar que siempre hizo sobresalir al hombre que señalan de más de 100 muertes durante su paso por las Farc.



(Por contexto, le sugerimos leer: ¿Quién es 'Zarco Aldinever' hombre de confianza del 'Paisa'?)

Otras noticias de la sección Justicia

- Fiscalía acusó formalmente a Sergio Fajardo por vicios en contratación



-En Colombia habría entre 80.720 y 99.235 desaparecidos en el conflicto



En Twitter: @JusticiaET