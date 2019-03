Aparece abogado de 'El Paisa' y pide nueva cita para comparecer en JEP

El abogado de Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, 'El Paisa', apareció este jueves para pedir perdón a nombre del exguerrillero por no comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El defensor de 'El Paisa' presentó un documento ante esa jurdisdicción ofreciendo excusas por la inasistencia y, a la vez, pidiendo una nueva fecha para que el exlíder de Farc pueda rendir su versión libre.



Inicialmente esa diligencia estaba programada para el pasado 18 de marzo. Sin embargo, hasta ahora el abogado argumentó que debido a una situación de seguridad y la inseguridad jurídica, Velásquez Saldarriaga no pudo comparecer.



Por esa razón, la defensa solicitó que se reprograme la fecha para que 'El Paisa' pueda rendir su versión dentro del caso 001, sobre retenciones ilegales por parte de las Farc.



La JEP aseguró que la solicitud de la defensa de Velásquez no detiene el avance del incidente de incumplimiento que cursa en contra del exguerrillero. Hasta el momento 'El Paisa' había sido el único exFarc que no había ni llegado a la citación, ni se había pronunciado sobre la inasistencia.



La Sala de Reconocimiento de la JEP deberá tomar una decisión de fondo sobre el posible incumplimiento de 'El Paisa' y, de comprobarse, perdería todos los beneficios de la jurisdicción especial.



PAZ