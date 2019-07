El llamado del Comisionado de Paz a exjefes de Farc que no aparecen

Al Comisionado de Paz, Miguel Ceballos, le preocupa el caso de Jesús Santrich, el exjefe de las Farc que tiene una orden de captura emitida por la Corte Suprema de Justicia por un caso de narcotráfico, y en ese sentido reiteró el llamado que hizo el presidente Iván Duque para que los países hagan efectiva su detención si lo detectan.

"También preocupa mucho que otras personas que no están mostrando su voluntad genuina no se presenten ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Estoy hablando concretamente de Iván Márquez, alias Romaña, aias El Paisa, alias Aldinever y una serie que no han comparecido y que están de verdad generando una disrupción y obstaculizando que el proceso de paz se presente de una manera adecuada", señaló Ceballos.



A ellos, al igual que Santrich, quien no atendió este martes la cita a indagatoria ante la Corte Suprema, les hizo un llamado.



"Hago un llamado para que todas estas personas, que estuvieron comprometidas en algún momento con el proceso de paz y hoy están traicionando ese proceso, que se hagan presentes y comparezcan a las autoridades comenzando por Jesús Santrich", enfatizó.



Para Ceballos los exjefes guerrilleros, cuyo paradero se desconoce, "tienen una gran responsabilidad porque generan suspicacias de que están conformando otros grupos para desafiar el Estado y también el propio proceso de paz. Insistimos que ellos tengan una responsabilidad con el país y con los colombianos que creemos en la paz".



Sobre las versiones de que Santrich estaría en Venezuela, el Comisionado dijo que la Cancillería de Colombia ha insistido muchas veces en la obligación que tiene tanto Venezuela como Cuba de entregar a aquellas personas que tienen una circular roja, como es el caso de Santrich, y que están en su territorio.



Ceballos recordó que el Gobierno colombiano le ha pedido muchas veces a Venezuela y al gobierno de Nicolás Maduro que entregue miembros del Eln que están allá, y también a Cuba. "Quiero recordar que hay una solicitud formal de extradición contra Alirio Sepulveda que está en Cuba, esa solicitud debe ser atendida y extrañamos que Cuba no haya respondido a una solicitud formal e insistimos en que esta persona que ha sido solicitada por un juez de la república sea enviada al Gobierno colombiano para que sea juzgada en este país", agregó.



“Lamentablemente Santrich está contradiciendo y desafiando la justicia colombiana. La justicia y el proceso de paz debe ser respetado”, concluyó Ceballos y añadió que en todo caso a aquellos excombatientes que tienen la voluntad genuina de cumplir con los acuerdos "deben ser respaldadas por el país".





REDACCIÓN PAZ

@PazyJusticiaET