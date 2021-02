El intrigante trino del comandante del Ejército

El Comandante del Ejército general Eduardo Zapateiro trinó un mensaje desde su cuenta que generó inquietud en varios sectores.

"Somos soldados del @COL_EJERCITO, y no nos dejaremos vencer por más víboras venenosas y perversas que quieran atacarnos, señalarnos o debilitarnos. Oficiales, suboficiales y soldados, no nos rendimos, no desfallecemos, siempre fuertes con la cabeza en alto. Dios está con nosotros", trinó el oficial.

El trino está acompañado de un video de serpientes y en el que aparecen varios pasajes de la biblia: "perseguidos mas no desamparados: 2 Corintos 4:9" y "Derribados, pero no destruidos 4:9".



Aunque el alto oficial no hace referencia a ninguna situación ni etiqueta a nadie ese trino se da unas horas después del informe de la JEP sobre los 'falsos positivos'.



De hecho el abogado Sebastián Escobar, que representa a víctimas en la jurisdicción de paz, inmediatamente respondió: "Veo en este mensaje algo más específico que un choque de trenes institucional. El @COL_EJERCITO tildando de víboras venenosas a la @JEP_Colombia".

