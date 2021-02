-En cuatro años han sido expulsados más de 10 extranjeros por espionaje

Organismos de inteligencia del país reconstruyeron el dossier en el que se reportan las deportaciones y expulsiones de ciudadanos venezolanos y cubanos, entre los años 2016 y 2020, y que estarían asociados a actividades ilegales en el país.



Fuentes del alto Gobierno le dijeron a EL TIEMPO que la hipótesis es que los extranjeros estuvieron realizando actividades relacionadas con espionaje, recopilando información de bases militares y aprovechando ciertos cargos diplomáticos que tuvieron para recopilar información de alto nivel.

Desde el 2016, cuando se empezó a detectar la presencia de personas sospechosas en el país, se han incrementado las actividades de contrainteligencia.



Las fuentes señalan que la documentación empezó a recopilarse en agosto de 2016, cuando se represaron cerca de 2.000 ciudadanos cubanos en Turbo (Antioquia), que pretendían llegar a Panamá con destino final Centroamérica.



“En ese momento se represaron porque Costa Rica y Nicaragua cerraron fronteras”, recordaron las fuentes, que señalaron que los cubanos estuvieron por cerca de 30 días viviendo en condiciones infrahumanas en una bodega de Turbo.



(Podría ser de su interés leer: Expulsan a militar venezolano por supuesto espionaje al Ejército)



En ese lapso se detectó que los extranjeros empezaron a organizar comisiones – de salud, vecindad, económica y de diálogo – y “fue cuando los organismos de inteligencia empezaron a sospechar que ahí había algo más que una situación de paso de migrantes”, afirmaron las fuentes.

En ese momento, señalaron, se detectó la presencia de Arliex Artiles, un cubano que tomó la vocería del grupo y quien al ser investigado, reportaba dos denuncias en Costa Rica y México por espionaje y por tráfico de migrantes.



“Estas denuncias encendieron las alarmas, y se adelantaron algunas coordinaciones y se logró determinar que Artiles hacía parte activa de la inteligencia cubana. Y que su interés no era una causa social, ya que no llegó con el grupo de migrantes, sino que llegó algunos días después a Turbo”, afirmó la fuente.



(Por contexto, le podría interesar leer: Expulsan de Colombia a cubano que fue absuelto por presunto terrorismo)



De hecho, constataron que la situación económica de Artiles era muy diferente a la de sus connacionales ya que había arrendado una casa en Turbo y su presentación era impecable. “Buscaba, no sabemos con qué intención, una afectación del orden público en la zona”, puntualizaron las fuentes.



“Las autoridades de Policía, Ejército y migratorias lo llamaron a dar explicaciones y al verse descubierto, ayudó a negociar la salida de los migrantes de Turbo. Fue deportado y posteriormente se desplazó a México, allí se le perdió el rastro”, dijeron las fuentes.

Buscaba, no sabemos con qué intención, una afectación del orden público en la zona FACEBOOK

TWITTER

Diplomático venezolano expulsado

Un caso con fuerte connotación política fue la expulsión -en diciembre de 2018- del ciudadano venezolano Carlos Manuel Pino García.



Inteligencia de Colombia lo dejó en evidencia al aportar pruebas que lo relacionaron con la entonces guerrilla de las Farc en el año 2009.



(Por contexto, lo invitamos a leer: Siguen investigando a venezolano expulsado



"El dato se convierte en trascendental cuando se comprueba que Pino trabajaba en la embajada venezolana en Bogotá (cuando aún había relaciones entre los dos países), y pasó datos trascendentales de seguridad de Colombia a Maduro", afirmaron las fuentes. Eso motivó su expulsión.

El agente cubano, en momentos en que era expulsado del país. Foto: Archivo particular

Espía en bases militares

Otro caso fue el de José Peña García, cubano cuya expulsión de Colombia en marzo de 2019 fue ampliamente difundida.



Peña vivía muy cerca a la base aérea de Palanquero en Puerto Salgar (Cundinamarca). “Cuando se alertó de su presencia a la Fuerza Aérea y de sus actividades en un allanamiento le encontraron equipos sofisticados en su vivienda, entre telescopios y cámaras fotográficas de alta resolución, en las que se evidenció que estaba recopilando información de la base aérea", resaltaron las fuentes.



(Lo invitamos a leer: ¿Qué buscaba el cubano señalado como espía en la base de Palanquero?)



De acuerdo con la información recopilada, los organismos de inteligencia lograron evidenciar que Peña hacía parte de los cuerpos de inteligencia cubanos. "El construyó toda una fachada como mecánico, se casó con una colombiana -pues él estaba de manera ilegal en el país- y había recaudado material de bases aéreas, esa información la tenía en un diario", señalaron las fuentes.

Le encontraron equipos sofisticados en su vivienda, entre telescopios y cámaras fotográficas de alta resolución, en las que se evidenció que estaba recopilando información de la base aérea FACEBOOK

TWITTER

En los documentos se registra también la presencia en el país del teniente coronel del Ejército Édgar Alejandro Lugo, quien en su momento figuraba como funcionario de la Cancillería venezolana y trabaja en la embajada de Venezuela en Bogotá.



En marzo de 2019, en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, al oficial se le incautaron 18 pasaportes con unas prorrogas, también había un pasaporte en blanco, 70 millones de pesos en efectivo y dólares.



(Le sugerimos leer: Retienen en El Dorado a militar venezolano con 20 pasaportes)



"Lo significativo de este caso es que se confirmó que primero aparecía como opositor del régimen de Chávez. Luego entró a trabajar con el gobierno de Maduro. Y cuando Colombia reconoció el gobierno interino de Guiado, sacó una información relevante de la Embajada, en una clara actividad de espionaje", señalaron las fuentes.



El oficial fue expulsado en marzo de 2019.

¿Iban a atentar contra representantes de la oposición?

Otro caso emblemático hace referencia a la captura y expulsión de tres ciudadanos venezolanos, Alejandro Olivares. Wilnermary Lourdes Callejas y Herierv José Borja Pirona.



De acuerdo con las fuentes, se confirmó que hacían parte de las Fuerzas Especiales de Venezuela, (FAES) y que estaban "en el país recogiendo información de opositores a Maduro que estuvieran radicados en Colombia para adelantar atentados contra ellos", afirmaron las fuentes del Gobierno.



De hecho, cuando fueron capturados se les encontraron los planes para atentar contra el diputado Hernán Alemán. Fueron expulsados en mayo de 2020.



El caso más reciente comprometió a dos ciudadanos rusos que laboraban en la embajada de ese país en Colombia y que fueron expulsados en diciembre del año pasado. Se les señalaba de hacer inteligencia en el país en sectores energéticos y mineros.

Otras notas de Justicia que pueden interesarle:

- Nueva masacre: asesinan a 5 personas en Andes, Antioquia



-En cuatro años han sido expulsados más de 10 extranjeros por espionaje



-Municipios pequeños y rurales, los menos preparados para la vacunación

JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com