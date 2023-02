Luego de que se conoció que el Ejército Nacional pasó de cuatro a cinco años el tiempo de ascenso para algunos de los rangos de oficiales -desde subteniente a coronel-, el jefe de la Jefatura de Estado Mayor Generadora de Fuerza, brigadier general Óscar Alexander Tobar Soler, habló con EL TIEMPO sobre la decisión.



En la charla dejó claro que es por un bien de los uniformados, de la ciudadanía y de la institución, y que esto se toma con base en estudios que venían desde mucho antes de que el gobierno de Gustavo Petro comenzara. Es decir, es una directriz interna llamada "Lineamientos para el mejoramiento del proceso de administración del talento humano".



¿En qué se basaron para este cambio?

Son cerca de ocho puntos que se tuvieron en cuenta. El primero es que estamos ante una serie de desafíos y retos para la seguridad nacional, y las formas para la criminalidad generan inseguridad y cambian, nosotros no podemos seguir aplicando de igual forma esto. El segundo es buscar una proyección institucional, estar más en los territorios, y ya vamos a ver por qué. Un tercero punto es el eje central de esta decisión es el ser humano. No solo el destinatario, sino quien se va a beneficiar: el militar y toda la población colombiana.



El cuarto punto es que la institución ha querido estandarizar los tiempos en los grados de los oficiales. El quinto es que queremos brindar un acceso más garantista a un plan de carrera más definido, buscando preparación profesional en los miembros.



Brigadier general Óscar Tobar Soler, jefe de la Jefatura de Estado Mayor Generadora de Fuerza. Foto: Ejército

¿Por qué?

Porque si voy a estar tres o cuatro años de subteniente o teniente, y debo cumplir dos años de mando, ¿cómo me voy a profesionalizar si estoy estudiando nocturno con gran esfuerzo? Pues se me va a perturbar el mando.



El sexto punto es que buscamos generarle mayor acceso de permanencia a un sistema de seguridad social integral, y el séptimo es poder contar con un talento humano que ejerza el mando y control en pelotones y compañías que fortalezcan nuestra presencia en el ámbito táctico para el desarrollo de operaciones militares. ¿Por qué?, porque necesitamos más comandantes de pelotones que lideren a personas.



El octavo punto va a dar mucha más claridad. Tiempo atrás, entre subteniente, teniente y capitán, que son los oficiales subalternos, sumados sus tiempos, nos daban 12 años de servicio, y sumados los tiempos de mayor, teniente coronel y coronel, nos daban 15 años. Entonces mientras yo tenía 12 años oficiales subalternos, tenía 15 de superiores, y si el que controla las operaciones militares está en el nivel de oficiales superiores, y el que ejecuta está en el subalterno, nosotros estábamos teniendo más personal que planeaba que el que tenía que ejecutar.



Es decir, mucho personal mandando y poco ejecutando...

Sí. Lo que sucedía, de alguna manera, es que la pirámide estaba invertida, porque el que tiene que estar en el ámbito táctico acompañando a nuestros soldados y suboficiales solo estaba 12 años, de los cuales tenía que cumplir tiempo para ir a estudiar; pero sí tenías 15 años a gente mandando.

¿Hay cifras que justifiquen esto?

Tenemos 2.750 mayores, mientras que subtenientes tenemos 1.200. O sea que hay más mayores controlando subtenientes, es decir que tenemos 2,3 mayores controlando frente a un solo subteniente. FACEBOOK

TWITTER

En este instante tenemos 2.750 mayores, mientras que subtenientes tenemos 1.200. O sea que hay más mayores controlando subtenientes, es decir que tenemos 2,3 mayores controlando frente a un solo subteniente. Ponga eso en una empresa, a ver qué va a decir el CEO.

¿Cuál sería la solución?

Deberíamos tener 3.200 subtenientes, y 1.800 mayores, nos daría una proporción de que un mayor controla aproximadamente a dos subtenientes, ahí la escala cambia. Para esa decisión, si mal no recuerdo, el documento se denomina "Lineamientos para el mejoramiento del proceso de administración del talento humano".

¿Esto aplicará a todas las Fuerzas?

Por cada hombre o mujer del aire (Fuerza Aérea), nosotros tenemos más de siete hombres y mujeres de tierra (Ejército); y por cada hombre de mar (Armada), tenemos más de dos o tres hombres de tierra, significa que la Fuerza más numerosa es la terrestre. Requerimos más ejercicio de comando y control en el Ejército, las necesidades son diferentes, en un avión la tripulación tiene más oficiales que suboficiales, en cambio el Ejército necesita muchos más suboficiales y soldados.

¿Cuáles rangos se modificarán en sus años de ascenso a partir de ahora?



En la estandarización del tiempo de servicio en el Ejército queremos que para que se garantice la solidez de la estructura, sea de cinco años en cada grado. Inicialmente serían cinco años en subteniente, teniente y capitán, y cinco años en mayor, teniente coronel y coronel.



Pero hay que aclarar que una transición es necesario que durante una temporalidad se modifiquen los tiempos. En coronel se puede decir en un futuro que los tiempos son de cinco años, pero los que son seleccionados adelantan un curso en un año, significa que los coroneles podrían estar seis años.

Distinto a los generales...

Sí, porque un general es difícil decir que esté cinco años, ahí los tiempos son mínimos.

¿Esto lo planeó el Gobierno de Gustavo Petro?

Esta pregunta es aclaratoria porque sucede cuando se modificó la doctrina del Ejército hace un tiempo. La institución hace procesos internos para una mejora continua, entonces esta no es una invitación circunstancial y momentánea, u ordenada por alguien. No, esto hace parte de la reflexión institucional a través de los diferentes comités de renovación estratégica. No surgió de la mitad del año pasado hace acá.

Pero al ser un cambio de esta magnitud, igual debe darse cuenta la cabeza de las Fuerzas, el ministro de Defensa... ¿Qué dijo?

Nuestro ministro de Defensa, como enlace político de las Fuerzas con Presidencia, siempre ha sido muy respetuoso de las decisiones de las instituciones. La pregunta correspondería hacérsela al Ministerio porque de pronto me tomo elementos que no generarían la complejidad del análisis que hizo el Ministerio de Defensa...

¿Y cuál es el número del decreto que cambia estas reglas?

Las decisiones que se toman obedecen a manifestaciones en actos administrativos, el documento existe pero no me sé el número en este instante, pero obedeció a una planeación y revisiones jurídicas.

¿Esta decisión cuándo fue comunicada a los integrantes de la Fuerza?

El Ejército tiene una red comunicacional de banda militar, y todos los integrantes obedecen a una estructura. El comandante del Ejército suele hacer programas radiales con todos, y en ellos difunde y socializa lineamientos, y en un programa nuestro comandante informó, es decir que si alguien dice que no fue informado, es porque no le prestó atención.

General Luis Mauricio Ospina, comandante del Ejército. Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

¿Este cambio rige desde ya?



Se les dio detalles desde el momento del programa, se informó a partir de cuándo era la transición y la medida. Es a partir de ahora, y no debe entenderse como un castigo o una sanción. Nos hubiera gustado que se dijera que en dos años se va a hacer, pero los retos, desafíos y amenazas están desde ya.

¿Extender los años en rango, no haría que alguien al momento de pensionarse lo haga con un rango inferior?

Esto hace parte de la transparencia. El quid del asunto es que si un militar iba a ser estudiado para ascender, y para cierto grado ya no ascendía, pues la persona se iba sin asignación de retiro. Pero si con estos ajustes esa persona, por su proyección de carrera, ya no va a ascender, pues entonces no va a siquiera ascender al grado que aspiraba, sino que se va a ir mucho antes. Mientras que en la medida de cinco años, podrá cumplir un tiempo de servicio que le permita una garantía de acceso a la seguridad.

Usted dice que hay muchos oficiales altos pero no tantos subalternos, ¿esto no es un impacto colateral de pocas incorporaciones?

No, el pueblo colombiano tiene un amor innegable por la vida militar, entonces, por ejemplo, brindamos como una inclusión el servicio militar para las damas, mientras para los caballeros es un deber constitucional la definición de la situación militar. Este miércoles se abrieron las incorporaciones, y tenemos por presentación de damas tres contingentes hacia adelante. Ese dato evidencia que la Nación colombiana ama a su Ejército.



Ahora veamos los hombres, debemos de ver que estamos ante unos cambios generacionales, y las generaciones actuales son las que cierran ciclos, mientras que las anteriores eran las de nacer, crecer y morir. Pese a eso, hay quienes siguen presentándose a una carrera militar. Entonces los números sí pueden verse modificados, se presentan más o menos.



