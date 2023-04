Luego de que el Senador Enrique Cabrales denunciara el supuesto desabastecimiento de unidades militares ubicadas en El Catatumbo, usando la voz distorsionada de un militar, fuentes del Ejército Nacional le explicaron a EL TIEMPO lo que pasó.



(Lea: Denuncian que soldados en El Catatumbo no tendrían provisiones)



Las fuentes indicaron que se trata, en efecto, de dos compañías que no se habían podido abastecer porque el helicóptero encargado de ello no ha podido ingresar a la zona en donde están por las condiciones meteorológicas.



(Lea: ¿A cuánto asciende la millonaria suma en efectivo que incautaron a disidencias?)

Se indicó que una de esas dos compañías ya recibió sus provisiones este viernes santo y que se espera que las condiciones mejoren para poder surtir a la otra que hace falta.



Igualmente, las fuentes indicaron que esto debe hacerse por vía aérea porque por tierra, en El Catatumbo, con presencia de varios actores ilegales, la tarea se hace más difícil.



(Lea: Se mantiene arremetida de la Fuerza Pública contra el 'clan del Golfo')



También indicaron que los soldados están entrenados en supervivencia y que saben maniobrar cuando saben que hay demoras o se quedan cortos de provisiones.

#DENUNCIA Las tropas en el Catatumbo denuncian que llevan 7 días sin alimentos, agua y demás provisiones.



Hace menos de 15 días sufrieron un atentado donde 9 soldados murieron y, para colmo, los tienen aguantando necesidades.



¿Qué pasa @mindefensa @Ivan_Velasquez_ ? pic.twitter.com/ybt98mfY3f — Enrique Cabrales Baquero (@kikecabralesCD) April 6, 2023

La denuncia del congresista Cabrales, del Centro Democrático, señala que había soldados sin recibir provisiones por siete días.



“Las tropas del Catatumbo no tenemos moral. Esta es la fecha y aún no nos han abastecido. No entiendo la falta de respeto que tienen contra nosotros. ¿Qué es lo que está pasando con la Fuerza Pública?”, dice esta persona.



(Lea: La traición de 'Tuvia', jefe del Eln, a una de sus novias lo llevó a su muerte)



“¿Nos tienen de último o qué? Miren la fecha que es. No nos han abastecido, no tenemos señal, no tenemos agua y, tras de eso, no tenemos comida”, agrega.

justicia@eltiempo.com

@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia