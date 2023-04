En medio de una ola de ataques con bombas panfletarias del Eln en varias regiones de Colombia, y de versiones de que el Ejército había tenido que salir del corregimiento Campo Dos, en Tibú, Norte de Santander, la institución explicó la última situación.



En Itagüí, Antioquia, también se encontraron explosivos con panfleto del Eln en un parque. Foto: Archivo EL TIEMPO / Denuncias Antioquia

Mediante un comunicado, el Comando Específico de Norte de Santander señaló que los hechos ocurrieron en una antigua base de transición intermedia del Grupo de Caballería Mecanizado N.5 General Hermógenes Maza, ubicada en predios privados que fueron entregados a la empresa propietaria en su momento.



Hasta este lugar, en la mañana del 10 de abril, llegaron “personas civiles, al parecer instrumentalizadas por grupos armados organizados” e invadieron los predios, “intimidando al personal de seguridad privada que protegía el predio, procediendo a vandalizar y hacer ocupación ilegal del mismo”.



Es decir, de acuerdo con el Ejército, no es cierto que hayan salido de Campo Dos, sino que en el predio donde sucedieron los hechos no había presencia militar pues actualmente es administrado por privados, que tienen un servicio de seguridad particular.



“Una vez conocida la situación, se toma contacto con el área de seguridad de la empresa dueña del predio, así como con las autoridades locales para realizar la verificación de los hechos y hacer las coordinaciones del caso”, continúa informando el Comando Específico de Norte de Santander.



Finalmente, la institución reiteró que “en el momento de los hechos no había personal militar que pudiera verse afectado en la situación y que este predio estaba custodiado por personal de seguridad privada perteneciente a la empresa”.



En estos momentos, dijo el Ejército, tropas de la Trigésima Brigada continúan su presencia en Campo Dos adelantando operaciones de seguridad en el sector.

