Ejército confirma que soldado desertó y se fue con el Eln

El Ejército confirmó que un soldado en Arauca desertó de su servicio y aparece en un video que circulaba por internet anunciando su vinculación a la guerrilla del Eln.

En un comunicado la Fuerza de Tarea Quirón señaló que el uniformado se llama Luis Carlos Carrillo y se encontraba asignado al Grupo de Caballería Mecanizado N.° 18 General Gabriel Reveiz Pizarro.



Explican que el soldado Carrillo desertó el 9 de octubre y se llevó su arma de dotación, con la que aparece en el video, y demás el equipo que se le había entregado.



Según el comunicado esa situación no genera un riesgo de seguridad Institucional

“toda vez que como soldado regular no tiene acceso a información clasificada o de carácter estratégico”.



Y añade el Ejército: “este video es parte de una campaña de desprestigio en contra del Ejército Nacional, realizada por el grupo armado organizado, pues el joven reconoció ser parte de esta estructura y su propósito al incorporarse en la Fuerza se encaminó a cumplir está misión para mencionado grupo”.



El uniformado, que en el video argumenta las razones por las que supuestamente abandonó el Ejército, al momento de su no presentaba ningún antecedente penal ni requerimiento de ninguna autoridad.



El caso pasó a la Justicia Penal Militar y se inició el proceso para su retiro oficial del servicio.





Redacción Justicia

@JusticiaET

justicia@eltiempo.com