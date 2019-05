EE.UU. considera 'lamentable' decisión de Corte de liberar a Santrich

El gobierno de Estados Unidos consideró el jueves "lamentable" la decisión de la Corte Suprema de Colombia de dejar en libertad a Jesus Santrich, exjefe de la disuelta guerrilla Farc, requerido por las autoridades estadounidenses bajo sospecha de narcotráfico.

"Respetamos la decisión del tribunal (...) pero nos parece lamentable", dijo en rueda de prensa la portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, destacando que Estados Unidos cumplió con los requisitos de extradición establecidos con Colombia.



Ortagus también resaltó que los cargos contra Santrich son "muy graves". El exguerrillero está implicado en una conspiración para enviar 10 toneladas de cocaína a territorio estadounidense después de la firma del acuerdo de paz, el 24 noviembre del 2016.

El acuerdo establece que si un exguerrillero comete un delito después de esta fecha perderá los beneficios pactados, incluido el de no ser extraditado. Sin embargo, la Jurisdicción de Paz, JEP, dijo que ante la imposibilidad de determinar con certeza la fecha en que ocurrió el delito, porque no recibió las pruebas de ello, decidió no conceder la extradición y liberar a este miembro del partido Farc.



La decisión fue claramente rechazada por el gobierno colombiano y por el de Estados Unidos. También el fiscal general Néstor Humberto Martínez renunció a su cargo ante la determinación de la JEP.



Sin embargo, la Fiscalía logró que se emitiera una nueva orden de captura contra Santrich y apenas fue liberado se produjo su recaptura, por los mismos hecho pero ya como parte de un proceso por narcotráfico en Colombia.



Este martes, la Corte Suprema tomó la decisión de emitir una orden de libertad para Santrich sobre esa nueva captura, tras reconocer que tiene aforamiento como congresista, previo el reconocimiento del Consejo de Estado de su derecho a ocupar una de las curules en el Congreso otorgadas a las Farc por razón del acuerdo de paz.



También decidió que el proceso contra Santrich será tramitado en ese alto tribunal.





EL TIEMPO.COM