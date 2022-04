Un proceso disciplinario, que ya fue anunciado, llegará para el comandante del Ejército, el general Eduardo Enrique Zapateiro, por una serie de trinos en los que respondió un comentario al candidato presidencial Gustavo Petro, y que fue calificado por muchos como una participación en política.



Esa polémica se generó luego de que Petro dijo que había generales "en la nómina" del 'clan del Golfo', al rechazar la muerte de seis soldados en Frontino, Antioquia. A esto el comandante del Ejército le dijo, entre otras cosas: "A ningún general he visto en televisión recibiendo dinero mal habido. Los colombianos lo han visto a usted recibir dinero en bolsa de basura".

Esos comentarios generaron rechazo por parte de distintas esquinas políticas y sociales, ya que según varios analistas, Zapateiro violó la Constitución por participación en política y además, porque habría violado la orden constitucional de que la Fuerza Pública no sea deliberante y no participe del debate electoral.



A las críticas contra Zapateiro se unió hasta el también candidato presidencial Sergio Fajardo, quien expresó: "Las palabras del General Zapateiro son inaceptables. No solo se normalizó la participación en política de funcionarios del Gobierno, sino que se politizaron las Fuerzas Armadas. ¡Ese no es el camino!".



No obstante, el presidente Iván Duque consideró que los trinos del general Zapateiro fueron una respuesta legítima a la agresión de un congresista contra el honor de las Fuerzas Militares.



El candidato presidencial Federico Gutiérrez también apoyó al general y en redes sociales expresó: "A mí sí me impresiona que indigne más un trino de un militar que las decenas de policías y soldados que han sido asesinados en la última semana. La doble moral de algunos sectores políticos del país es impresionante”.



En cualquier caso, esta no ha sido la única salida en falso del general Zapateiro, quien es el comandante del Ejército desde diciembre de 2019.

Respuesta a críticas sobre muertes en operación en Putumayo

Siguen las labores de investigación sobre el operativo militar en Puerto Leguízamo, Putumayo. Foto: Defensoría del Pueblo

En medio de los cuestionamientos que siguen sobre el Ejército y el Ministerio de Defensa por una operación en Puerto Leguízamo, Putumayo, en la que murieron 11 personas, el general Zapateiro entregó unas cuestionadas declaraciones a un canal de televisión.



En esta operación militar desarrollada en marzo murieron, según la Fuerza Pública, 11 disidentes; sin embargo, la comunidad, la Defensoría y múltiples organizaciones sociales han puesto de presente que entre los muertos hubo civiles, como una mujer embarazada, un menor de edad, un líder comunitario y un gobernador indígena.



Frente a la ola de críticas, el Ministerio de Defensa y el Ejército se han sostenido en la versión de que la operación fue legítima y que todos los blancos eran combatientes.



De hecho, en esa defensa, unas declaraciones que dio Zapateiro a Noticias RCN encendieron más el debate: “No es la primera operación donde caen mujeres embarazadas, donde caen menores de edad que son combatientes”, dijo.

Mensaje de pésame tras muerte de 'Popeye'

En febrero del 2020, cuando llevaba cerca de dos meses en el cargo, Zapateiro fue blanco de críticas porque, tras la muerte de Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias Popeye, ex sicario de Pablo Escobar, envió un mensaje de condolencias.



"Hoy, como comandante del Ejército, presento a la familia de 'Popeye' nuestras sentidas condolencias", aseguró el comandante del Ejército en ese momento.



Al ser consultado por los periodistas sobre qué opinión tenía de la muerte de 'Popeye', Zapateiro dijo: "Hoy ha muerto un colombiano, haya pasado en su vida lo que haya pasado. Lamentamos mucho la partida de 'Popeye', somos seres humanos, somos colombianos", afirmó.



El general luego tuvo que salir a aclarar sus palabras y dijo que su mensaje fue un "acto simplemente humano" y que condenaba el pasado criminal de Velásquez Vásquez.

Trino sobre 'víboras' cuando JEP entregó cifra sobre 'falsos positivos'

Somos soldados del @COL_EJERCITO, y no nos dejaremos vencer por más víboras venenosas y perversas que quieran atacarnos, señalarnos o debilitarnos. Oficiales, suboficiales y soldados, no nos rendimos, no desfallecemos, siempre fuertes con la cabeza en alto. Dios está con nosotros pic.twitter.com/UYViskIse8 — Gral. Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda (@COMANDANTE_EJC) February 19, 2021

En febrero del 2021, horas después de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) publicó un informe sobre ejecuciones extrajudiciales o 'falsos positivos' e indicó que entre 2002 y 2008 se presentaron 6.402 casos de 'falsos positivos', el comandante del Ejército publicó un trino que generó comentarios.



"Somos soldados del @COL_EJERCITO, y no nos dejaremos vencer por más víboras venenosas y perversas que quieran atacarnos, señalarnos o debilitarnos. Oficiales, suboficiales y soldados, no nos rendimos, no desfallecemos, siempre fuertes con la cabeza en alto. Dios está con nosotros", trinó el oficial.



Aunque no hacía referencia a ninguna situación específica, su mensaje fue interpretado por muchos como un comentario contra la JEP. De hecho el abogado Sebastián Escobar, que representa a víctimas en la JEP, inmediatamente le respondió: "Veo en este mensaje algo más específico que un choque de trenes institucional. El @COL_EJERCITO tildando de víboras venenosas a la @JEP_Colombia".



Más tarde el general salió en otros trinos a explicar que su mensaje no era contra la JEP, y dijo que la "metáfora no hace referencia a la dignidad de las instituciones, a todas ellas mi profundo apoyo. El Ejército ha sido, es y seguirá siendo totalmente respetuoso de la institucionalidad, la división de las ramas del poder público".

Los mensajes al caricaturista 'Matador'

En referencia a la publicación del señor Julio César González, Matador, me permito compartirles esta carta abierta. pic.twitter.com/vwDdTcMCPm — Gral. Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda (@COMANDANTE_EJC) May 7, 2021

Otro de los episodios criticados al comandante del Ejército tiene que ver con mensajes que envió varias veces al celular del caricaturista Julio César González, conocido como Matador, criticando sus publicaciones.



'Matador' dio a conocer el hecho en su cuenta de Twitter, en la que en mayo del 2021 manifestó que por cuenta de un 'hackeo' de Anonymous a la página web del Ejército Nacional, evidenció que algunos mensajes recibidos en 2020 en su celular provenían del teléfono del general Eduardo Zapateiro.



En uno de los mensajes, fechado 24 de junio de 2020, publicado por 'Matador' se ve una de sus caricaturas en la que una mano con uniforme militar lanza un perro–ángel, allí está escrita la palabra Ajúa, que ha sido un grito militar usado por Zapateiro.



En el mensaje que enviaron junto con la imagen se lee: “su Morbosidad periodística y dañina la dejo en Manos de Dios”, escrito desde el celular del comandante del Ejército.

