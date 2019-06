El Gobierno sale en defensa de su trabajo por el acuerdo de paz

Las críticas del excomisionado para la Paz Sergio Jaramillo, quien en una entrevista con CNN en inglés afirmó, entre otras cosas, que de cara a la comunidad internacional el Gobierno dice que está comprometido con la implementación del acuerdo de paz con las Farc, pero que en la práctica “eso no está sucediendo”, siguen provocando reacciones del Gobierno.



Desde Londres, donde está en una visita oficial, el presidente Iván Duque dijo en referencia al trabajo por la reincorporación de los exguerrilleros que “la evidencia es muy clara. Cuando empezó nuestro gobierno había dos proyectos productivos colectivos, hoy hay 25”. Y agregó que “frente a la calumnia siempre la mejor respuesta es la evidencia”.

La evidencia es muy clara. Cuando empezó nuestro gobierno había dos proyectos productivos colectivos, hoy hay 25 (...) Frente a la calumnia siempre la mejor respuesta es la evidencia FACEBOOK

TWITTER

En Bogotá, mientras tanto, su consejero para el Posconflicto, Emilio Archila, afirmó que el Gobierno “no tiene dobles agendas”. Además de llamar “caradura” a Jaramillo dijo: “Sorprende la ignorancia de Jaramillo sobre la convicción del presidente Duque y su administración para cumplir con los acuerdos”.



En la entrevista con CNN, el excomisionado de Paz criticó los escasos avances en el punto sobre desarrollo rural y dijo que el acuerdo de paz “no era solo con las Farc”, sino que tenía una agenda para desestimular la violencia en Colombia. Sobre este tema Archila le respondió diciendo: “Está olvidando el excomisionado Jaramillo no solo que ya tenemos andando el catastro sino que presentamos la ley de tierras, la de riego, y habíamos presentado la ley de agraria que por tiempos no alcanzó a estar. En reforma rural se han hecho avances. Menos mal reconoció que en reincorporación sí estamos haciéndolo bien”.



El primero en replicar a las declaraciones de Jaramillo la semana pasada fue el canciller Carlos Holmes Trujillo, quien afirmó que el excomisionado “le faltaba a la verdad” y desinformaba a la “opinión pública internacional”.



Luego, el Centro Democrático (CD) se refirió a las declaraciones del excomisionado según las cuales “el gobierno intenta un poco pero su propio partido lo lleva en direcciones radicales en el Congreso”. Según dijo el CD en un comunicado, en el acuerdo renegociado tras el triunfo del No en el plebiscito, “no se vio reflejada la voluntad ciudadana”.

REDACCIÓN PAZ

En Twitter: @PazYJusticiaET