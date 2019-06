'Estamos avanzando en protocolos de Corte para la fumigación': Duque

El presidente Iván Duque aseguró desde Londres, donde realiza una visita de trabajo, que el Gobierno tiene clara la línea en lo que tiene que ver con la utilización del glifosato en la fumigación de los cultivos ilícitos y destacó que es un herramienta que no se puede poner en marcha de la noche a la mañana.

"Esa línea fue expuesta con claridad ante la Corte Constitucional. Nosotros hemos tratado de cumplir con los protocolos que ha establecido la Corte para contar con esa herramienta, que no es la única, pero es una herramienta necesaria", dijo el jefe de Estado.



El mandatario reiteró que es necesario combinar los programas de desarrollo alternativo, la sustitución y la erradicación manual, y agregó:."Por supuesto que también debemos contemplar la utilización de técnicas de aspersión con precisión con todos los mecanismos significantes para no producir efectos dañinos ni en el ambiente ni en terceras personas".



"Esa herramienta se requiere toda vez que hay lugares del territorio que son de difícil acceso y donde muchos de los erradicadores están expuestos a minas antipersonal, francotiradores", explico el mandatario.

El jefe de Estado insistió en que este no es un debate sobre un herbicida, sino que es sobre tener todas las capacidades para enfrentar con contundencia al narcotráfico, que es el combustible de los grupos armados ilegales en nuestro país.



Duque reiteró que lo que se ha hecho desde el comienzo de su gobierno "es avanzar en el cumplimiento de los protocolos que ha definido la Corte Constitucional", que tienen básicamente seis puntos.



En este momento los magistrados de la Corte Constitucional tienen pendiente tomar una decisión sobre la solicitud que les hizo el Gobierno para suavizar los requisitos que le hizo ese alto tribunal al Ejecutivo para volver al glifosato.



Si la Corte no flexibiliza esos requisitos, y mantiene las exigencias para el regreso del glifosato -tal y como vienen desde un fallo del 2017-, el Gobierno tendría que certificar a través de una investigación científica que la fumigación no implica un riesgo para la salud y el medio ambiente para poder volver a ese método.



Por eso, volver al glifosato no sólo es una decisión política, pues depende del cumplimiento de los requisitos que ha impuesto el alto tribunal constitucional.

La Corte también obligó al Gobierno a crear una regulación, incluir a un representante étnico en el Consejo Nacional de Estupefacientes, fortalecer las consultas previas y monitorear las alertas ante posibles riesgos del herbicida.



"Nosotros en qué venimos avanzando: primero en toda la línea de precaución, en toda la líneas de análisis en todos los exámenes técnicos, en los exámenes científicos, de manera que podamos lograr tener todas las herramientas a disposición", dijo el presidente Iván Duque.

El mandatario señaló que lo que quiere el Gobierno es que el país observe que la derrota del narcotráfico "es una prioridad nacional" y que los debates sobre el herbicida, "que son debates para algunos sectores de la población, se puedan adelantar teniendo en cuenta todos los mítigantes para que no exista un daño ambiental ni a la salud de terceros, conforme lo ha pedido la Corte".



Sobre cuándo podría comenzar la fumigación, el jefe de Estado expresó : "Nosotros lo que hemos dicho es que primero hay que tener en cuenta cuál es el proceso. No es algo que ocurra de la noche a la mañana". Duque dijo que se está trabajando para que los protocolos se puedan cumplir a cabalidad.

A la espera de reunión clave de Consejo de Estupefacientes

Sobre el mismo tema, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, dijo que el Gobierno está pendiente de una reunión del Consejo Nacional de Estupefacientes para presentar los protocolos de seguridad para avanzar en la fumigación de cultivos ilegales con glifosato.



“Es difícil ponerle un tiempo. Yo creo que en el mes de julio eso debe quedar resuelto”, dijo Botero refiriéndose al tema de los protocolos..



Añadió que en todo uso de herbicida se deben tener unos cuidados y que se busca adecuar esos lineamientos a los pronunciamientos de la Corte Constitucional



Frente a la forma como se reiniciarían las fumigaciones, el ministro Botero respondió: “Hay mucha coca, osea hay mucho sitio para escoger”.



