Disidente de Farc es ahora ficha de temido cartel de ‘los Balcanes’

Agencias antinarcóticos de Estados Unidos, Europa y Colombia tienen en su radar a Pedro Oberman Goyes Cortés, de 43 años, un disidente de las Farc al que consideran el nuevo ‘zar’ de la cocaína en el Putumayo.



Este hombre conocido como ‘Sinaloa’, según las autoridades, estaría produciendo y comercializando entre 4 y 6 toneladas de cocaína al mes.

Sus principales compradores, el cartel de ‘los Balcanes’, en Europa oriental, que en este momento busca recuperar el control del mercado en su región.



Los investigadores perfilaron a ‘Sinaloa’ –por su forma de hablar, apariencia física y gusto musical– como un extranjero enviado por carteles mexicanos, pero en realidad nació en Barbacoas, Nariño, y es considerado el hombre fuerte del Putumayo que tiene bajo su control las cerca de 34.500 hectáreas de matas de coca sembradas, que representan el 24 por ciento de los cultivos ilícitos del país y cuyo potencial de producción anual supera las 230 toneladas de droga.



Goyes, quien cursó hasta quinto de primaria, ingresó a la guerrilla de las Farc siendo un adolescente. Desde sus inicios lo enviaron al frente 48, en el que entre 2005 y 2012 se desempeñó como explosivista.



En el 2010, según informes de inteligencia, el comandante del frente lo inició en el manejo de la producción de la base de coca hasta el proceso de cocaína. Esto le costó a la esposa de ‘Sinaloa’ su ingreso a la cárcel en 2012, cuando las autoridades allanaron su casa en Pueblo Nuevo, Putumayo, y hallaron cinco kilos de cocaína.



El poder silencioso de ‘Sinaloa’, dice la Policía, fue creciendo tras ser nombrado por las Farc como el encargado del acopio y tráfico de los cargamentos de cocaína utilizando como plataforma a Ecuador.



Durante la negociación de paz, ‘Sinaloa’ se apartó del proceso en 2016 y junto a unos 20 hombres se declaró inicialmente en disidencia, al anunciarle al secretariado que se mantendrían en la clandestinidad.



“Ya con su estructura propia como narcotraficante, logró sellar un acuerdo con los jefes de la banda ‘la Constru’, una red criminal de Putumayo con tentáculos en los Llanos Orientales, y así, con el apoyo de unos 50 hombres en armas tomó el control de los municipios de Puerto Asís, Valle del Guamuez, La Hormiga y San Miguel, región considerada bajo Putumayo”, dijo un investigador de la policía.

La ventaja territorial de ‘Sinaloa’ radica en los contactos que tiene en Lago Agrio (Ecuador), zona donde residió por algún tiempo y donde le facilitan el trámite de cédulas de esa nacionalidad, documento de identidad que también portan los hombres de su confianza.



Aprovechando su poder en la región, ‘Sinaloa’ desplegó una estrategia para acercarse a las comunidades que siembran las matas de coca con el objetivo de mejorar el precio de la arroba de hoja de coca o kilo de base procesada, advirtiendo de antemano que no podían acogerse al programa de sustitución de cultivos ilícitos que viene realizando el Gobierno, so pena de ser sacados de la zona o, incluso, con la amenaza de ser asesinados.

Guerra silenciosa

Miguel Botache Santillana, alias Gentil Duarte, quien lidera las disidencias de las Farc en el oriente del país y cuya prioridad consiste en consolidar una sola estructura de desertores de la guerrilla, envió como emisario a ‘Rodrigo Cadete’ para buscar una alianza con ‘Sinaloa’.



“La respuesta fue clara, no. ‘Sinaloa’ le dijo a ‘Cadete’ que no tenía ningún interés político como guerrilla, ya que su negocio era el narcotráfico, además de no estar interesado en recibir órdenes de nadie”, afirman investigadores.

Además, señalaron que Goyes Cortés se negó a pagarle una especie de impuesto a ‘Gentil Duarte’ por el gramaje de la coca producida o enviada fuera del país, lo que desencadenó una guerra entre los dos bandos ilegales que ha quedado evidenciada en los cuerpos que se han encontrado flotando en los ríos de la zona y que nadie reclama.



La Policía y la Fiscalía ya tienen equipos cuyo objetivo es la captura de ‘Sinaloa’, y para ello cuentan con todas las ayudas técnicas de las agencias antidrogas extranjeras que han declarado a este hombre como un blanco de alto valor por ser en este momento el mayor articulador del narcotráfico hacia Europa.



JUSTICIA

