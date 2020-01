Disidencias de las Farc buscarían reclutar a escoltas de la UNP

El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Pablo Elías González, dijo en entrevista con EL TIEMPO que los grupos armados organizados residuales, o disidentes de las Farc, estarían tratando de reclutar a sus excompañeros que hoy trabajan como escoltas de la UNP, y que hasta los han convertido en blanco de acciones delictivas.

Se conocen denuncias sobre la intención de las disidencias de reclutar la gente de la UNP...

Seguramente sí, no tenemos información puntual, pero de acuerdo con lo que nos han informado, sí. Es una hipótesis permanente, no la descartamos, y por lo tanto es uno de los riesgos que existe frente a este proceso: el reclutamiento de antiguos hombres que pertenecieron a la guerrilla y que hoy hacen parte de los esquemas de seguridad del partido Farc.



¿Se han tomado medidas preventivas para evitar ese reclutamiento?

Nosotros tenemos un equipo en varios sentidos, primero estamos haciendo pruebas de confiabilidad periódicamente, pruebas psicológicas que nos pueden llevar a establecer en un momento determinado si una persona tiene alguna tendencia hacia la ilegalidad. El resultado en determinadas circunstancias nos permite recomponer o reformular los esquemas de protección y hacer traslados a labores administrativas.



Cuando usted menciona las pruebas de confiabilidad, ¿ a qué se refiere?

Desde el punto de vista judicial, no se admite el polígrafo, pero desde el punto de vista administrativo lo hemos adoptado. Cuando llegué a la UNP operaba el uso del polígrafo, y aunque no es un prueba definitiva y concluyente, sí puede convertirse en un momento dado en un indicador.

¿Han sido víctimas de alguna forma de las disidencias?

Nosotros llevamos un registro de algunos casos que son materia de investigación por parte de las autoridades. Se han denunciado atracos e interceptaciones a algunos esquemas de seguridad por parte de estas organizaciones.



¿Podría ser más específico?

Por ejemplo, en Arauca se tiene la denuncia del hurto de varios vehículos y armas de los esquemas de seguridad, tanto de excombatientes de las Farc como de otro tipo de protegidos. Desde que llegué a esta Dirección he manejado el reporte de tres o cuatro casos. Y la UNP abrió una investigación interna disciplinaria, pero siendo sinceros, hemos tenido dificultades para tener una buena información en ese sentido.



Y en Arauca las disidencias aprovechan la frontera...

Sí, claro. Y es más, pensamos que los vehículos se los han llevado para Venezuela. Uno de los automotores fue recuperado por el ejército. Pero por ahora no tengo más información porque la investigación la viene adelantando la Fiscalía General.



¿Cuáles son las zonas más difíciles para que los escoltas de la UNP puedan desarrollar su labor?

Es una situación compleja. El norte del Cauca, Valle, especialmente Buenaventura y ahora Jamundí, que se está complicando. Nariño, Chocó, todo lo que es el corredor Pacífico, y esto lo asociamos a temas de narcotráfico y la extracción ilegal de minerales. Otras zonas preocupantes están en el Urabá antioqueño, el sur de Bolívar, sur de Córdoba, Arauca y todo lo que es el Catatumbo. Esas son para nosotros las zonas más álgidas, y coinciden con los departamentos donde tenemos el mayor número de protegidos.



¿Qué está pasando con las muertes de líderes sociales, cómo analiza esta situación?

La mayoría de líderes que han asesinado no tenían protección nuestra porque no la habían solicitado, porque no se había detectado que tuvieran una amenaza o riesgo, lo que también llama a hacer un análisis sobre ese tipo de situaciones. Considero que nuestro trabajo con los líderes sociales a los que les prestamos protección ha sido bueno. El margen de error está en un 0,03 por ciento. Lamentablemente, algunos se han descuidado y han facilitado que se cometa un crimen contra ellos.



Por ejemplo...

Hace 10 días nos pasó. Un protegido fue dejado por los escoltas en su casa. Él salió nuevamente cuando ya era tarde en la noche, no avisó y, desafortunadamente, lo mataron.



¿A cuántos líderes ustedes les prestan protección?

Nosotros les prestamos protección a 4.800 más o menos. De acuerdo con el estudio de seguridad que se les realiza, ellos cuentan con medidas blandas o duras de apoyo.



