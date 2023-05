"Esos dos hechos: la confrontación militar y la información que recibimos de la comunidad nos indican que las sospechas y las advertencias que hicimos hace algunas semanas son realmente ciertas".



La afirmación la hizo en la mañana de este lunes el gobernador de Meta, Juan Guillermo Zuluaga, al reiterar la amenaza que representa la presencia de las disidencias en limites entre Meta y Cundinamarca, y la idea de ingresar a la región del Sumapaz.



El Gobernador se refirió al recorrido que realizaron las autoridades civiles y militares - el fin de semana - sobre el corredor estratético entre los dos departametos - para evaluar las posibles amenzas y la presencia de las disidencias.



Zuluaga denunció que tropas del Ejército sostuvieron dos combates (domingo) con un grupo de hombres armados en inmediaciones del cañón sobre el río Duda.



Sobre el cañón sobre el río Duda, el mandatario seccional dijo que "recientemente tenemos información que las disidencias de 'Iván mordisco' andaban buscando apropiarse de ese corredor antes antes de qué la 'Segunda Marquetalia retomara ese corredor".

Recordó el Gobernador que ese corredor natural en su momento fue un punto "estratégico por parte de las Farc para todo tipo de actividades delictivas, en especial era un corredor de traslado de secuestrados".

Me reportan que tropas de la Séptima Brigada a esta hora están en combate en el Cañón del Río Duda. Los mismos soldados que nos acompañaron en el recorrido. Las preocupaciones reportadas por la comunidad en la zona y este episodio no deja ninguna duda de lo que habíamos… — Juan Guillermo Zuluaga (@JuanGZuluaga) May 14, 2023

De izq a der: Claudia López, alcaldesa de Bogotá; Nicolás García Bustos, gobernador de Cundinamarca; y Juan Guillermo Zuluaga, gobernador de Meta. Foto: Tomada del Twitter de @nicolasgarciab

El Gobernador afirmó que la información que tiene es "preocupante", ya que "las disidencias de las Farc en ese mismo control territorial han querido hacer presencia al sur del Meta, en Uribe, Vistahermosa, La Macarena".



Y en esa línea, reiteró que se conoció información por parte de la comunidad que daba cuenta que "querían apropiarse del cañón del Río Duda, cañón que empata con el páramo de Sumapaz. Saliendo desde el municipio de Uribe uno puede llegar a Bogotá a una semana de camino", puntualizó.



Zuluaga denunció que ha conocido "de gente en la zona que estaba haciendo labores de empadronamiento y vigilancia, y ya incluso se ha conocido que han estado intimidando a las personas de la región o sea que la sospecha que teníamos, la advertencia que hicimos a nuestros colegas en Bogotá y Cundinamarca se confirmó con lo que hemos recogido de la comunidad".



Para el mandatario es un peligro que las disidencias fortalezcan las diferencias en su capacidad militar y su capacidad financiera, ya que "cualquier crecimiento exponencial que tenga es una amenaza para el Meta y para Guaviare, por eso, el mensaje que hemos dado nosotros es que tenemos que actuar con unidad".

12.000 soldados estarán encargados de blindar el Sumapaz. Foto: Alcaldía de Bogotá

De igual forma, Zuluaga denució que en la mañana de este lunes, recibió información que indicaba que las disidencias "están citando en la vereda La Cumbre del municipio de Castillo a los presidentes de las juntas de acción comunal, hicieron una citación no asistieron muchos y esta es la segunda citación que le hicieron para el día de hoy de manera obligatoria e intimidante:si no van su vida puede correr peligro".



Y reconoció que con los turistas no ha habido ningún problema pero si lo tienen los dueños de los puntos de turismo a los que buscan extorsionar.

¿Qué dice el Ejército?

El coronel Wilson Miguel Zarabanda, comandante de la Séptima Brigada del Ejército dijo a EL TIEMPO que ayer (domingo) fueron atacados en dos ocasiones por hombres armados en inmediaciones del cañon del río Duda.



"No sabemos con precisión que grupo al margen de la ley fue el que nos atacó, es el primer hecho de esa indole (un combate) este año en ese punto", aseguró el coronel Zarabanda.



El oficial preciso que en esa zona hace presencia un grupo al margen de la ley, al mando de alias Mañoco, con unos 12 hombres en armas y que hacen parte de la estructura 'Jorge Briceño', de 'Iván Mordisco'.



"Ellos siempre han querido expandirse, quieren recuperar lo que era de las Farc, eso no es algo nuevo", aseguró el comandante de la brigada, quien añadió que en la realidad "no tienen la capacidad para hacerlo".



Redacción Justicia

