Disidencias impiden visitas a tesoro arqueológico en Guaviare

A solo 15 minutos monte adentro en el Raudal del Guayabero -ubicado a una hora en lancha desde San José del Guaviare- en Guaviare, se encuentra un imponente muro blancuzco con un tesoro que por décadas permaneció oculto entre la selva, en la que casi que solo se sembraba coca.

Cientos de dibujos prehispánicos se aprecian en esta piedra, que hace parte de la Serranía de La Lindosa, una de las zonas arqueológicas protegidas en Colombia.



Al lugar pudieron comenzar a llegar turistas y arqueólogos con tranquilidad luego de que los campesinos decidieron dejar los cultivos de coca y acogerse a programas de sustitución, y de que las Farc salieran del territorio, como parte del proceso de paz.



Sin embargo, este tesoro arqueológico, que aún no se ha datado con exactitud pero que conserva pinturas de hace miles de años, podría volver a ser ocultado de la vista del público porque disidencias de las desmovilizadas Farc amenazan con prohibir el paso.



Así lo contó uno de los campesinos que hoy vive de ser guía turístico en la zona, quien relató que hace algunas semanas fueron citados varios campesinos a quienes, hombres armados,. les dijeron que a la zona no podían volver a entrar turistas.

Aunque los campesinos les dijeron que ya había visitas organizadas para Semana Santa, los hombres, a los que identificó como de las Farc, les dijeron que podían realizar actividades turísticas en la zona hasta esa fecha, pero que luego de eso el paso quedaba prohibido.



La comunidad, dijo, está esperando que pase Semana Santa para poder volver a reunirse con estos hombres -quienes no les habrían dado ninguna explicación para cerrar el paso-, y preguntarles qué pasará entonces con el turismo.



La historia no es nueva. De acuerdo con el líder campesino, quien lleva viviendo en el Raudal del Guayabero 27 años, fue hace poco que pudieron conducir a grupos de turistas hasta este tesoro arqueológico, uno de los menos conocidos del país.

Por ahora, para la comunidad es incierto el destino de estos muros que conservan parte de la historia de culturas indígenas prehispánicas.



No solo en el Raudal del Guayabero hay preocupación por las disidencias, en general las alertas están en toda esta zona, al suroriente del país, que durante el conflicto armado fue uno de los más grandes fortines de las Farc y en el que ahora operan disidencias comandadas por 'Gentil Duarte', uno de los hombres más buscados de Colombia.



La Defensoría realiza una misión humanitaria en Meta y Guaviare en la que campesinos, líderes y víctimas del conflicto hablan de las disidencias y de hombres que, si bien los citan a reuniones con menos frecuencia que las antiguas Farc, siguen comandando el territorio y "hay que hacerles caso".



El defensor del Pueblo, Carlos Negret, expresó que también tienen alertas por reclutamiento de menores de edad a los que estarían sacando de los internados para obligarlos a formar parte de las filas guerrilleras.

Otro problema en la comunidad es el de los cultivos ilícitos. Los campesinos aseguran que no están siendo obligados a volver a la coca, pero afirman que hay incumplimientos del programa de sustitución de cultivos ilícitos, a pesar de que ya erradicaron sus matas de coca, pues aún no reciben todas las garantías para que puedan vivir de cultivos legales. Por eso, algunos expresan que, de seguir así las cosas, se verían obligados a volver a esta actividad ilegal.



Las quejas y alertas que han puesto las diferentes comunidades han sido recogidas por la Defensoría, que las pondrá en conocimiento de las instancias del Gobierno encargadas de resolver estos temas. Mientras tanto, campesinos de zonas en las que no hay electricidad, señal de telefonía y cuyos servicios de salud son restringidos, siguen a la espera de una solución de fondo que les permita permanecer en actividades legales a las que les apostaron tras vivir por décadas de los cultivos de coca.



