El mensaje de las disidencias Farc al presidente del Senado por respaldo a De La Calle

El 'Estado Mayor Central' de las disidencias de las Farc, al mando de alias Iván Mordisco, cuestionó al presidente del Congreso, senador Iván Name, tras su respaldo a Humberto de la Calle.



El mensaje del grupo ilegal indicó que "no teníamos intención de responder a Name por el comunicado apoyando a De La Calle, pero nos parece interesante que el pueblo conozca el perfil de esa empresa electoral que es el clan Name y las razones por las que se 'solidariza' con el otro vividor".



Esta controversia nació porque Humberto de la Calle, exjefe negociador en La Habana, cuestionó en una entrevista con EL TIEMPO la legitimidad de las disidencias, diciendo que son "una colección de bandas narcotraficantes recogidas de un modo un tanto artificial", y como respuesta recibió mensajes amenazantes por parte de la gente de 'Mordisco'.



Humberto de la Calle - 'Iván Mordisco' Foto: Prensa Humberto de la Calle - EFE

"Nosotros no somos la colcha de retazos que quiere mostrar a la prensa, y lo que más le asusta y por lo que habla de que todo se debe resolver por la vía militar, es porque sabe de nuestra inclaudicable vocación de poder popular", se lee en la carta al senador.



Ante eso, varias voces rechazaron el ataque al congresista, una de ellas fue la de Name, contra quien ahora arremetieron los disidentes en un comunicado. "El actual presidente del Senado nace del Partido Liberal, pero luego salta a la Alianza Verde; ha vivido de los impuestos de los colombianos sin sonrojarse, pero indagando más hondo nos encontramos con la profundidad de esa máquina de corrupción electoral que representa Iván Name o los Name en general", dijeron.



Por último cuestionaron que la familia Name haya estado en varios cargos públicos, y que la respuesta del senador responde a "autoprotegerse, mantener un muro que no permita cambiar las relaciones de poder en Colombia que hace que castas por muchas generaciones vivan de los pobres de Colombia".



