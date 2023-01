El sargento segundo Juan Gabriel Chichanoi Miramag fue secuestrado cuando se movilizaba en un bus de transporte público entre los municipios de El Tambo y Patía, en el departamento del Cauca. El Ejército rechazó la detención el pasado miércoles 11 de enero y, ahora, se conoció un video como prueba de supervivencia.

De acuerdo con la información de las autoridades, Chichanoi había salido de permiso. Sin embargo, en la vía al suroccidente del país un grupo de hombres con armas detuvieron el bus, inspeccionaron a los pasajeros e hicieron descender al suboficial.



“Esta acción criminal es una flagrante violación a los derechos humanos e infracción al derecho internacional humanitario, por lo que el Ejército Nacional rechaza de manera rotunda estos hechos, y ya instauró la denuncia ante autoridad competente”, señaló el Ejército en un comunicado.

Los sujetos armados se identificaron como integrantes de las disidencias Carlos Patiño de las Farc. A partir de ese momento, se desplegó el operativo de búsqueda con ayuda de los testimonios del conductor del bus y los pasajeros que lo vieron por última vez.La Defensoría del Pueblo divulgó un video que allegó el grupo al margen de la ley para demostrar que el sargento segundo está vivo.

“Fui capturado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Hasta el momento, se me han respetado los derechos como persona. No he recibido agresiones físicas ni verbales ni psicológicas. (…) Me encuentro bien”, aseguró Chichanoi mientras estaba sentado en un campamento acompañado de unos diez hombres con armas largas.

1/3 A través de la Regional #Cauca recibimos un video como prueba de supervivencia del Sargento Segundo del @COL_EJERCITO, Juan Gabriel Chichanoi Miramag, quien permanece en poder del grupo residual Carlos Patiño, perteneciente a las disidencias de las Farc, desde el 11 de enero. pic.twitter.com/wZXbqmpp3b — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) January 14, 2023

“Les agradezco por apoyarme, muy pronto estaré con ustedes”, concluyó.



La Defensoría dijo estar mediando y ofreciendo sus canales humanitarios para lograr la pronta liberación del suboficial. Además, les hizo un llamado a los grupos armados ilegales a entregar como muestra de paz a los sujetos que tengan secuestrados.

Hace algunos días también había sido retenido un soldado. Se trata de Luis Domingo Morelos González, quien fue secuestrado por el frente 37 de las Farc mientras se encontraba de permiso, de civil y desarmado en el municipio de Santa Rosa del Sur.

Luis Morelos, soldado profesional. Foto: Twiiter: @FuerzasMilCol

Gracias a la Cruz Roja, la Personería de Santa Rosa del Sur y la Iglesia católica, Morelos fue liberado el pasado 12 de enero.

