Dos soldados profesionales, Carlos Andrés Ocoro Mejía y Cristian Johan Murillo Murillo, fueron secuestrados ayer, en horas de la tarde, en inmedicaiones de la vereda El Hoyo, en jurisdicción de Rosas, Cauca.



Hasta el momento no se ha pronunciado el comando de las Fuerzas Militares o el Ejército Nacional sobre este hecho, que se sumarían al secuestro (en el mismo sector) del sargento segundo Juan Gabriel Chichanoi Miramag.



Los soldados profesionales salieron de descanso, de su base ubicada en la vereda Gualtal, en Tumaco (Nariño), de civil y desarmados, "en dos buses contratados para llevar el personal hasta la ciudad de Pasto", se lee en el radiograma de la autoridad militar que conoció EL TIEMPO.



El grupo de militare se encontraba viajando hacia Popayán por la ruta alterna debido al derrumbe presentado entre la vía que conduce desde Pasto hacia Popayán, de acuerdo a un testigo, la camioneta en que trasladaban fue retenida por un grupo de hombres armados "que portaban brazaletes del Eln".



De acuerdo con fuentes consultadas, en esa zona no hace presencia la guerrilla del Eln, pero si las disidencias del frente 'Carlos Patiño', que reconocieron el secuestro del sargento segundo.

Sargento segundo Juan Gabriel Chichanoi, secuestrado en Cauca. Foto: Fuerzas Militares

El frente 'Carlos Patiño', hace parte del 'Comando Coordinador de Occidente', al mando de alias El Mocho, que es aliado de 'Iván Mordisco', grupo que hoy se identifica como Estado Mayor Central de las Farc.



Este grupo de disidentes hace parte de la 'paz total', tres de sus voceros fueron reconocidos como voceros y se levantaron las órdenes de captura en su contra (por 15 días), para concretar algunos acercamientos.



La semana pasada, las disidencias dieron a conocer un video, prueba de vida de sargento seguro en el que él afirma que "hasta el momento, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia me han respetado los derechos como persona. No he recibido agresiones físicas, ni verbales, ni psicológicas. Me encuentro bien y me dieron mis medicamentos”, dijo Chichanoi.



Se espera en el transcurso de la mañana un pronunciamiento oficial por parte de las Fuerzas Militares.

