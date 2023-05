La masacre de cuatro jóvenes indígenas que llevó al Gobierno Nacional a suspender el cese del fuego con el 'Estado Mayor Central' de las disidencias de las Farc tuvo de por medio una huida en la que las víctimas fueron retenidas por segunda vez.



(Puede ver: Estos son los aliados de 'Mordisco' señalados de masacre a jóvenes indígenas)

El relato fue documentado por la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac), que el pasado 18 de mayo recogió en cinco páginas que el pasado 26 de marzo de 2023, integrantes del 'frente Carolina Ramírez' reclutaron forzosamente a un menor de edad en la comunidad Guaquira del pueblo indígena murui.



Ese día, en la comunidad circuló la noticia de que no se sabía nada del joven, lo que generó preocupación y zozobra en los familiares. La mencionada huida de sus reclutadores se dio, según el reporte que hizo la Opiac, el 15 de mayo, cuando el menor y otros tres jóvenes que estaban en la misma situación -y que eran del pueblo murui- se unieron para salir de donde estaban, en la selva entre Caquetá, Putumayo y Amazonas.



(Le dejamos: En una década, el Eln reclutó ilegalmente al menos a 587 niños y niñas: ICBF)

Alias Iván Mordisco, comandante del llamado 'Estado Mayor Central', y 'Calarcá', también cabecilla de ese grupos armado ilegal, en reunión del EMC en Caquetá. Foto: 16/04/2023. Foto: Ernesto Guzmán. EFE

Comunicado a la opinión pública sobre el cese al fuego con el EMC-FARC. pic.twitter.com/Wunu8xIQuT — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 22, 2023

De los tres jóvenes que estaban juntos no se tienen sus identidades, pero del que fue reclutado el 26 de marzo sí. Lo que sí está establecido con detalle en la denuncia de la Opiac -que derivó luego en un pronunciamiento del presidente Gustavo Petro- es que tras el escape, "el día 17 de mayo en horas de la tarde el grupo armado ilegal que los reclutó volvió a encontrarlo, en la comunidad 'el Estrecho', límites entre Caquetá y Amazonas, causándoles así la muerte con arma de fuego a cada uno de los cuatro jóvenes que habían intentado escapar de la situación de reclutamiento", dice la denuncia de la Opiac.



Para el jefe de Estado, esa violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH) fue una "bofetada a la paz", por lo que en la tarde del domingo pasado convocó a un consejo de seguridad en la Casa de Nariño para evaluar la situación de orden público en el país tras la masacre.



(Le recomendamos: Informe confidencial del Gobierno: en Venezuela hay 1.441 disidentes y elenos)



La decisión que salió del encuentro con Laura Sarabia, jefa de gabinete; Iván Velásquez, ministro de Defensa, y toda la cúpula militar fue suspender el cese del fuego con las disidencias del 'Estado Mayor Central' comandadas por alias Iván Mordisco.

El Presidente encabezó el Consejo de Seguridad extraordinario. Foto: @infopresidencia

En uno de los apartes del comunicado del Gobierno anunciado la decisión, y dándoles 72 horas desde este lunes a los integrantes del grupo ilegal para que se movilicen antes de que entre el accionar de las Fuerzas Militares, se asegura que "no hay justificación alguna para esta clase de crímenes".



La respuesta de 'Iván Mordisco' y su gente no se hizo esperar, y a través de un comunicado aseguraron que "el rompimiento unilateral desatará la guerra y se multiplicarán los muertos, heridos y prisioneros, contrario a una política de paz total".



Además, sin hacer una alusión directa a la masacre de los jóvenes, resaltaron que ese hecho por el que se les acusa nunca fue verificado, "e insistimos que en Caquetá, Meta y Guaviare no ha habido combates de ningún tipo, extorsiones o ajusticiamientos".



Tras este episodio en el que se rompe un cese del fuego con la disidencia Farc, el Gobierno anunció que dará a conocer próximamente el nombre de sus delegados para entablar un diálogo con dicho grupo enfocado en reforzar el cese de hostilidades en las distintas regiones afectadas, pues las conversaciones se mantienen.



