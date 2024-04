Estado Mayor Central pide restablecer el cese al fuego y amenaza con atacar a la Fuerza Pública

El Estado mayor central, disidencias de las extintas Farc lideradas por 'Iván Mordisco', solicitaron al gobierno del presidente Gustavo Petro restablecer el cese al fuego suspendido en tres departamentos desde el pasado 20 de marzo.

En un comunicado de dos páginas, el grupo disidente señaló: “A Petro le decimos que solo con el silencio de las armas nos podemos escuchar y para esto es necesario restablecer el cese de fuego bilateral temporal y de carácter nacional”.

El mensaje se conoce horas pues del informe sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia que reveló este domingo el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, y en el que reporta los avances de los acercamientos del gobierno con los diferentes grupos armados entre entre el 27 de diciembre de 2023 y el 26 de marzo de 2024.

Mensaje del EMC. Foto:Tomada de X

El secretario hizo un llamado ante la nueva ronda de conversaciones entre el Gobierno y el EMC para que se superen las “dificultades” y “fortalecer el cese al fuego y avanzar en la definición de una agenda de conversaciones” y solicitó al grupo disidente para que “cese la violencia contra la población civil. De ello dependen vidas y la credibilidad del proceso”.

Ante ese llamado el EMC en el comunicado señaló “que el gobierno ha priorizado las acciones militares en contravía del diálogo civilizado”.

“En medio de dicho cese de fuego, hemos recibido ataques por parte de las FFMM a nivel nacional, muchos de los cuales han sido en coordinación con fuerzas paramilitares, Márquez y demás estructuras criminales. Nosotros solo hemos respondido a los ataques cuando ya se ha puesto en riesgo la propia vida de las unidades, esto ha llevado a que tengamos camaradas presos, heridos y muertos” se lee en el comunicado.

Además indicaron que no creen “en cambios cosméticos” que a su criterio “buscan dejar los privilegios intactos a los asesinos del pueblo”.

Debe ser el pueblo imponiendo los cambios estructurales a las buenas o por la fuerza, y a eso le seguiremos apostando.

También señalan que han “hecho esfuerzos por construir un diálogo civilizado con el gobierno y justifican sus ataques en la respuesta que han encontrado por parte de la Fuerza Pública.

Reunión del Consejo de Seguridad de la ONU donde será presentado el informe. Foto:AFP

En su mensaje, las disidencias, además, advirtieron que ante la arremetida contra Bloques Occidental Jacobo Arenas, Bloque Central Isaías Pardo y demás unidades en territorio nacional se podrían presentar ataques a la Fuerza Pública.

"Les pedimos a los ciudadanos en territorio nacional que no estén cerca de patrullas militares, batallones, estaciones de policía o cualquier otra unidad armada del gobierno, no dormir en estos sitios, no subirse a transportes militares y si les piden que los lleven en su vehículo es mejor que les entreguen las llaves y lo reclamen después, no estar a menos de 500 metros de estas instalaciones o convoyes militares, no transitar por campamentos guerrilleros abandonados, lo que menos queremos es que en esta guerra fratricida que nos han impuesto caigan civiles", señalaron.

Redacción Justicia:

En X: @JusticiaET