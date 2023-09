Una nueva estrategia, esta vez de carácter continental, se lanzará el próximo mes de noviembre, en Bogotá, y se trata de realizar, por primera vez, un trabajo conjunto de todas la naciones de América contra el narcotráfico, la migración, el hurto y el contrabando.



Todos los directores de policía de los países latinoamericanos y de las agencias federales de los Estados Unidos acordaron que se reunirán extraordinariamente en Bogotá, en noviembre, para acordar esa ofensiva regional.

El general William Salamanca, director de la Policía Nacional, revela los detalles de esa primera gran cumbre regional que fue acordada durante la visita oficial que acaban de realizar a Washington el ministro de Justicia, Néstor Osuna; el director de Antinarcóticos de la Policía, general Nicolás Zapata, y el mismo general Salamanca, quien dialoga con este cronista para EL TIEMPO.

¿Qué tipo de preocupaciones encontró de parte de Estados Unidos?



Más que preocupaciones, las conversaciones fueron sobre cómo unir esfuerzos para enfrentar el escenario actual. Hay una preocupación de ellos en torno a la migración irregular. Y aquí también viene un replanteamiento de la estrategia, en este caso de la Policía, donde el objetivo número uno es ir tras las mafias que están detrás de este tráfico de personas, de esta migración irregular.



¿Cuál es exactamente la relación entre narcotráfico y migraciones?



El tráfico de personas está concentrando a miles de personas en Colombia y Panamá, y queremos saber si también algunas de estas personas estarían siendo utilizadas para transportar cocaína y llevarla a Estados Unidos.



¿Y parecería que sí?



No lo descartamos. Puede ser posible, porque las mafias del narcotráfico utilizan todos los métodos para poder lograr sus propósitos. Cada día nos sorprenden más las habilidades de la criminalidad para desviar la atención de las autoridades. Por ejemplo, en una última incautación de cocaína encontramos un cargamento de estatuas de vírgenes llenas de cocaína. EE. UU. también tiene una preocupación con las sustancias psicoactivas como el fentanilo. Nos corresponde aunar esfuerzos multilaterales. En EE. UU. y América Latina se reconoce el liderazgo y la experiencia de la Policía colombiana para enfrentar la criminalidad. Entonces, ese liderazgo lo vamos a fortalecer para vincular en esta lucha a las policías de la región.

¿Y cómo piensan hacerlo?



En el próximo mes de noviembre vamos a invitar a Bogotá a los directores de Policía de América Latina, para hablar de estos temas, como mecanismo para fortalecer la cooperación. Analizaremos en profundidad los problemas que estamos viviendo como región, como narcotráfico, extorsión, migración irregular, extracción ilícita de minerales, tráfico de especies silvestres en vía de extinción, contrabando, hurto, ‘gota a gota’…



¿Va a participar EE. UU.?



Vamos a invitar a agencias federales. Tenemos que sentarnos juntos para mirar ese escenario y ver cómo cooperamos e interactuamos, cómo las inteligencias trabajan de la mano, intercambiando información, y cómo participan las fiscalías de los dos países para estructurar investigaciones.



¿Pero se trata de una cumbre de toda la policía del continente para tratar puntualmente qué agenda?



Primero, el narcotráfico, su contexto actual. Cuáles son, por ejemplo, los narcos invisibles. Nosotros hicimos una operación con la Fiscalía General de la Nación, la Armada Nacional y EE. UU. Sucedió que la Armada incautó en aguas del Caribe un cargamento de cocaína. La investigación se inició con la DEA y la Policía colombiana y encontramos a un narco invisible que estaba exportando cocaína de las costas nuestras hacia los carteles mexicanos, EE. UU. y Europa. Y no estaba en el radar de nadie. Este narcotraficante, conocido como alias el Cóndor, exportó más de 90 toneladas de cocaína. Entonces, cuando yo llamo narcos invisibles, se trata de capos que están utilizando fachadas.

¿Pero por qué los llama invisibles?



Porque no están en la esfera de nadie. Están escondidos. Entonces, las investigaciones y la cooperación internacional nos permiten, por ejemplo, conocer las marcas de las incautaciones de cocaína. Son más de 350 marcas o marquillas. ¿Quién está detrás de estas marquillas o marcas? Ahí aparecen narcos que no estaban en nuestro radar. A ellos los llamo narcos invisibles.



¿Y qué son las marcas?



Cuando los narcotraficantes exportan la cocaína le colocan marcas. Escudos de equipos de fútbol, figuras, palabras. Y eso les permite identificarse entre ellos. Además, hay otros que son totalmente invisibles, que no tienen marca.



¿Quiénes son?



Son narcos que aparecen después de estas investigaciones, como el caso del ‘Cóndor’, de quien nadie sabía, pero que, a raíz de la cooperación internacional y las investigaciones sobre el cargamento incautado por la Armada colombiana, encontramos este narcotraficante que exportó más de 90 toneladas de cocaína.

Pero, entonces, ¿nosotros estamos en manos del narcotráfico?



No, no, no. Para nada. Yo soy policía hace 40 años, pero cuando estábamos enfrentando la amenaza del narcotráfico en los años 80 y 90, a mí me tocó una época verdaderamente difícil. Tuvimos una situación muy, muy compleja. El narcotráfico nos tenía arrinconados con terrorismo, atentados criminales, secuestros y carros bomba. Hoy es otro país, gracias a que la misma sociedad colombiana y autoridades respondieron con contundencia frente a esta amenaza.



Me decía que el primer punto para la cumbre es el narcotráfico. ¿El segundo?



Migración. Tenemos que identificar qué delincuentes y qué organizaciones están detrás del fenómeno migratorio que está afectando a todo el hemisferio. En esta cumbre, la migración la vamos a llevar a la mesa para establecer investigaciones.



Entonces, ¿la migración que se está presentando está siendo organizada?



Sí, sí.



¿Por quiénes y para qué?



En el caso colombiano lo digo con absoluta contundencia: el ‘clan del Golfo’ es una de las organizaciones que están detrás de este aberrante fenómeno.



Entonces: primero, narcotráfico; segundo, migración…



Tercero, el hurto, en todas sus modalidades: vehículos, celulares, partes y autopartes. Cuarto, el contrabando, que es un tentáculo del narcotráfico. Es una forma de lavar activos de los narcotraficantes. Y quinto, la extracción ilícita de minerales, en especial en Colombia, Ecuador, Perú y Brasil. El daño ambiental, la tala de bosques, la contaminación de fuentes hídricas y extinción de especies es una realidad, envenenando los ecosistemas con mercurio.

¿Qué proyectos propondrá usted?



Uno, fortalecer la cooperación policial; dos, intercambiar informaciones sobre los grupos criminales que tiene cada país, utilizando las capacidades de nuestras inteligencias. Tres, trabajar con las fiscalías de los países estas investigaciones, para capturar a personas no solamente relacionadas con narcotráfico, sino las vinculadas con cada uno de los delitos que vamos a tratar.



¿Se tratarían temas tan controvertibles como un levantamiento de la reserva bancaria para investigar cómo crecen los capitales?



Eso es un punto muy importante. Aquí en Colombia, junto con la Fiscalía hemos incautado bienes a la ilegalidad por cerca de 90 millones de dólares. Y lo hemos hecho intercambiando información financiera. Esta es una estrategia que el presidente Petro dispuso. Nos dijo: “Vayamos tras los capitales de la criminalidad. Vayamos tras sus bienes”. Ese escenario también se va a evaluar en la cumbre. Los países convocados robustecerían sus capacidades para que los sistemas financieros detecten capitales ilegales en las economías del continente.

¿Cómo resumiría usted el objetivo central de la cumbre de policía en Bogotá?



Como una oportunidad histórica para sumar capacidades institucionales y luchar juntos contra el crimen organizado, ya que el delito no tiene fronteras.



¿Qué informes hay de inteligencia para poder estructurar investigaciones juntos?



Tenemos probadas capacidades de inteligencia. De ahí que lo más importante es que cada país no siga enfrentando solo sus problemas. Tenemos que enfrentarlos como un todo, como una región. Ejemplo: hay miles de personas que quieren llegar a EE. UU., pero les cobran importantes sumas de dinero o pueden ser instrumentalizadas para la comisión de delitos. Eso es lo que tenemos que atacar.



¿Usted tiene algunas cifras sobre la migración?



Panamá dice que son cerca de 330.000 personas que han cruzado el Darién.



¿En eso coinciden?



Más o menos han migrado 300.000 personas.

El tercer tema, dice usted, para la cumbre, es el hurto…



Sí. El hurto a personas es un fenómeno que perjudica la seguridad ciudadana. En Colombia, el hurto nos está haciendo un daño enorme y hay que enfrentarlo. Por eso, es un tema que lo vamos a llevar más allá de nuestras fronteras, porque algunos elementos que se hurtan acá tienen un mercado en América Latina, como es el caso de los celulares, las partes y autopartes de los vehículos y motocicletas.



¿Y el contrabando?



Es otro delito que nos está haciendo mucho daño. Y aquí también aparecen en el escenario organizaciones internacionales dedicadas a este flagelo.



¿Qué cifras tiene usted sobre contrabando?



El contrabando le cuesta a la economía colombiana cerca de 6 billones de pesos anules. Por eso, la Policía Fiscal y Aduanera, la Fiscalía, la Dian y HSI de EE. UU. estamos a la ofensiva a través de operaciones de extinción de dominio, que solo este año nos ha permitido afectar 67 bienes inmuebles, valorados en 145.000 millones de pesos, y desarticulamos 23 estructuras criminales, con 190 capturas.



¿Y la minería?



El daño ambiental es criminal, no solo contra la flora y fauna, sino contra la vida humana misma. El año pasado se deforestaron más de 120.000 hectáreas, pero en lo que va corrido de este año con nuestra Dirección de Carabineros, nuestras Fuerzas Militares y la Fiscalía hemos intervenido 2.921 minas, destruido 227 dragas y 128 retroexcavadoras y capturado a 815 personas relacionadas con este fenómeno.

Sobre este tema, mañana lunes comienza en Jamaica la cumbre mundial antidrogas Idec. ¿Qué posición llevará usted?



Llevamos esta iniciativa del presidente Gustavo Petro: los países productores de precursores químicos se deben comprometer para que la venta de estas sustancias no tenga un uso ilegal. ¿A qué me refiero? A que vamos a convocar una cumbre internacional con estos países para que se comprometan a que sus ventas tengan como destino final exclusivamente la legalidad. Es decir que haya un control, porque en este momento no lo vemos. China, Polonia y algunos países del oriente europeo que producen precursores químicos nos tienen que ayudar.



Hay personas que mencionan que, a raíz de la ‘paz total’, la Fuerza Pública está en el país con las manos abajo, con las manos cruzadas…



Eso es absolutamente falso. Las cifras y las grandes operaciones demuestran que estamos a la ofensiva contra el multicrimen. He encontrado en el señor Presidente de la República y el ministro de Defensa respaldo total y apoyo a las actuaciones de la Policía contra la delincuencia común y organizada. Nunca, nunca he recibido una sola orden en sentido contrario. Reconocemos que tenemos problemas de inseguridad ciudadana, pero también es cierto que estamos trabajando para diezmarlos. Ya empezaron las cifras de inseguridad a mostrar un panorama diferente. Entre el 20 de agosto y el 12 de septiembre el homicidio se redujo en un 6 %, al pasar de 967 casos a 913; el hurto bajó en un 21 %; el secuestro, en un 69 %, y la extorsión, en un 85 %. Al plan de choque se suman grandes operaciones, coordinadas con nuestras Fuerzas Militares, que nos han permitido capturar capos de la talla de ‘Bula’, ‘Vallenato’, el ‘Cóndor’, ‘Byron’ y ‘Pantera’. Está, pues, comprometida la Policía con la ‘paz total’ sin bajar la ofensiva.



YAMID AMAT

Especial para EL TIEMPO