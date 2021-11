'Fue apresurada': ministro Diego Molano sobre su declaración de Irán

“Fue una declaración apresurada”. El ministro de Defensa, Diego Molano, reconoció con esa afirmación el error que pudo haber cometido al calificar a Irán como enemigo. El ministro, sin embargo, insistió en que “hay preocupación frente a esa nación”.



Aprovechó el diálogo con EL TIEMPO sobre el tema para revelar que dos miembros del grupo terrorista Hezbolá, que es una organización islámica original de Líbano, fueron detenidos hace dos meses en el país.

Señor ministro, la declaración que hizo en Israel asegurando que Irán y Hezbolá son un enemigo común de Colombia provocó una aclaración del presidente Duque en el sentido de que Colombia no considera enemigo a ningún país. ¿Se siente usted desautorizado por el jefe de Estado?



Fue una declaración apresurada. Como lo señaló el Presidente de la República, Colombia no utiliza la palabra enemigo para referirse a ninguna nación. Sin embargo, hay preocupaciones frente a una nación que haga enriquecimiento de uranio, la cercanía con el régimen y apoyo militar al régimen de Maduro, la presencia de Hezbolá en Venezuela y el apoyo que esa organización pueda dar a grupos terroristas que actúan en contra de Colombia, como es el caso de las disidencias de las Farc o el Eln.



De todas maneras también se produjo una extensa reacción, muy amistosa además, de la representación diplomática de Irán en Colombia…



El presidente Duque y la Canciller han señalado la relación bilateral que existe con ese país. Por supuesto, como ministro de Defensa me corresponde expresar las inquietudes que podamos tener en materia de seguridad, que serán tramitadas por los canales diplomáticos pertinentes.

¿Qué lo condujo a hacer esta declaración contra Irán?



En varias reuniones que hemos sostenido con diferentes agencias de inteligencia hay preocupación por la presencia de Hezbolá en Venezuela y su relación con grupos terroristas y su financiación. En el momento que fui interrogado, me quería referir específicamente al riesgo que hay con la presencia de Hezbolá en Venezuela y lo que sus relaciones con los grupos de narcotráfico o terroristas del lado venezolano podrían generar para la seguridad nacional.



Pero ¿cuál es la razón que origina la preocupación?



Hace dos meses se presentó una situación en donde se resolvió desarrollar una operación para capturar y expulsar a dos criminales patrocinados por Hezbolá que tenían intenciones de cometer un acto criminal en Colombia. También ha existido información pública e informes internacionales que manifiestan la venta de armas de Irán al régimen de Maduro. Como ministro de Defensa debo velar por la seguridad nacional y la salvaguarda de todos los colombianos. Junto a la Cancillería pondremos de manifiesto toda preocupación que pueda existir al respecto dentro del marco de esta relación bilateral.

De todas maneras, ¿usted se retracta?



Como lo he mencionado, reitero, fue una declaración apresurada. Sin embargo, como lo manifestó el Presidente, Colombia no declara como enemigo a país alguno.



Al margen de esta discusión se sabe que en Israel trató temas sobre esquemas de seguridad fronteriza. ¿En qué consistiría esa cooperación?



Estuvimos en uno de los puntos de frontera en Israel revisando esos mecanismos, de modo que a partir de procesos de formación, capacitación, adquisición de esos elementos de movilidad, podamos desarrollar, de acuerdo con las realidades colombianas, esquemas similares en La Guajira, Catatumbo o Arauca.

¿Qué tanta seguridad necesita Colombia en sus fronteras?



Colombia ha visto cómo en las zonas de frontera con Venezuela los grupos armados ilegales como disidencias de las Farc y el Eln atentan contra los soldados, y en algunas ocasiones inclusive los secuestran y los llevan al otro lado de la frontera, como el caso del coronel Pérez en Arauca.



Y ¿por qué los llevan a Venezuela?



El régimen de Maduro protege a esos grupos terroristas y por lo tanto permite el uso de rutas del narcotráfico, el desarrollo de operaciones que atentan contra la seguridad en Colombia. Por eso hemos venido fortaleciendo la presencia de nuestra Fuerza Pública, Comando Específico de Norte de Santander con 14.000 hombres para el Catatumbo, botes de bajo calado para la protección del río Arauca en la frontera para garantizar una mayor tranquilidad y seguridad.



¿Qué hacer con los asesinatos de líderes cívicos y excombatientes de las Farc?



En el Plan de Acción Oportuna (PAO), que es el mecanismo utilizado por el gobierno del presidente Duque donde están el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, se han desarrollado acciones para controlar el homicidio de líderes de derechos humanos. En el 60 por ciento de los casos ha quedado establecido que son grupos como las disidencias de las Farc, el Eln y el ‘clan del Golfo’, quienes asesinan a los líderes sociales o inclusive a los reincorporados de las Farc, casi siempre por disputas de rentas criminales de narcotráfico, por control de esas rutas.



Y si eso es así, ¿qué se puede hacer?



Nuestra primera apuesta para garantizar una mejor protección a los líderes sociales es desmantelar las estructuras de las disidencias de las Farc, el Eln y el ‘clan del Golfo’. Golpes como el de ‘Otoniel’ son pasos para esa dirección, él daba órdenes para asesinar a varios líderes sociales, o sus actividades de microtráfico permitiendo homicidios como los que se presentaron en el suroeste antioqueño.



¿Es imposible tratar de ponerle fin a esa ola de crímenes?



No es imposible y lo estamos demostrando.

¿Cuál es el origen, la causa de esos asesinatos?



El narcotráfico es la principal fuente y combustible que aumenta la violencia en Colombia. El haber permitido que los cultivos proliferaran en Colombia en la administración pasada fortaleció las rentas criminales del narcotráfico y la violencia asociada. Cada hectárea de coca, cada laboratorio ilícito, significa mayor violencia contra los líderes sociales y más homicidios colectivos. Avanzamos sin tregua en contra del narcotráfico y el microtráfico. Solo este año hemos demolido más de 100 ollas de microtráfico en las ciudades colombianas.



Muchos organismos e instituciones dan cifras diferentes sobre dirigentes cívicos y excombatientes asesinados, ¿cuáles son las cifras reales que tiene el Ministerio?



Se han identificado 260 líderes en estos tres años.



¿En dónde se concentra la acción de protección de líderes?



Se están focalizando los esfuerzos sobre 26 municipios.



Casi diariamente se produce en el país una masacre, ¿qué hacer?



Infortunadamente, los homicidios colectivos recientes tienen que ver nuevamente con el narcotráfico y el microtráfico. Es este combustible para los alzados en armas y esta disputa por rentas criminales lo que las está generando. Estamos adelantando tres acciones principales: desmantelando organizaciones como las disidencias de las Farc y el ‘clan del Golfo’, que son los responsables de la mayoría de homicidios colectivos que se presentaron recientemente en Antioquia o Nariño. La segunda es la lucha contra la cadena del narcotráfico: llevamos más de 75.000 hectáreas erradicadas y más de cinco mil laboratorios destruidos, lo que les quita financiación a los criminales. Y tercero: hemos desarrollado un plan especial de trabajo en más de 200 municipios donde se han presentado homicidios colectivos en donde hay patrullajes y acciones conjuntas entre nuestra Policía y el Ejército.



¿Tanto las disidencias de las Farc como el Eln siguen con sus reclutamientos?



Nunca han parado esta práctica condenable que es una violación al derecho internacional humanitario, y lo seguimos evidenciando. Esta semana neutralizamos a alias Hugo y a la hora se entregó su pareja sentimental, una niña que habían reclutado y tenía 15 años. Por eso inclusive lanzamos el cartel de los más buscados de reclutamiento forzado y los estamos capturando y judicializando. Es fundamental también que la JEP de forma rápida imponga sanciones ejemplares contra los reclutadores de menores de edad, de modo que no haya impunidad, porque eso es lo que más puede evitar que siga pasando esa barbarie.



¿Cómo se puede poner fin a la guerra que vive Argelia en el Cauca?



Se desarrolla una operación especial con el Comando Específico del Cauca para hacerle frente. En las últimas semanas se han neutralizado varios miembros de estos grupos que tanto daño le están haciendo al Cauca. La situación de Argelia es compleja. El incremento de cultivos ilícitos en los últimos años ha generado disputas entre el Eln y las disidencias de las Farc por el control de los corredores del narcotráfico y han buscado generar desplazamientos forzados e infligir daño a la población. Hemos desarrollado una operación especial, con el Comando Específico del Cauca, a cargo del general Rojas, para hacerles frente. Hemos tenido fuertes combates y vamos a derrotarlos. Ya han sido capturados 171 personas pertenecientes a organizaciones criminales este año en el Cauca.



¿Qué hacer con la inseguridad creciente en nuestras grandes ciudades?



La inseguridad se incrementó en este segundo semestre por tres factores: el incremento del desempleo y la pobreza, problemas de salud mental por el encierro del covid-19 y una reconfiguración criminal que ha disparado delitos de homicidio. Hemos venido rompiendo la tendencia. Todos los días nuestros policías arriesgan su vida para garantizar la seguridad.



La Corte Constitucional seleccionó tres tutelas que buscan prohibir la erradicación forzosa de cultivos de coca. ¿Qué argumentos va a presentar el Gobierno?



Prohibir la erradicación sería el peor error que podría cometer el país. No hay en este momento aspersión aérea, queda como instrumento para lograr el control del crecimiento de los cultivos ilícitos la erradicación forzosa manual. Mire lo que está sucediendo en Nariño. Un juez detuvo la erradicación manual e inmediatamente proliferaron los cultivos y los conflictos entre los grupos narcotraficantes. Hubo desplazamiento forzado, confinamiento y asesinato de líderes sociales. La erradicación manual es fundamental para quitarles combustible a los criminales.



¿Se va a cumplir la meta de erradicar 130.000 hectáreas de coca este año?



El vandalismo y los bloqueos nos afectaron la capacidad operativa de pie de fuerza para cumplir esa meta; sin embargo, trabajamos sin descanso para cumplirla. Apenas recuperamos el orden público, retomamos la erradicación manual y llevamos más de 75.000 hectáreas a la fecha y vamos a trabajar sin descanso hasta el 31 de diciembre para lograr cumplir con esa meta, porque somos conscientes de que si no se erradica la coca, seguirá la violencia.



Ministro, no sale usted bien librado en los resultados de la encuesta de Cifras y Conceptos con los líderes de opinión...



Un ministro de Defensa no gobierna para las encuestas, sino para garantizar la seguridad de todos los colombianos. Yo espero que me califiquen como el ministro que logró la captura de ‘Otoniel’ tras siete años de búsqueda, quien ha logrado más de 260 capturas del ‘clan del Golfo’ en los últimos meses y quien está desmantelando los grupos criminales. También como el que derribó más de 100 ollas de microtráfico en menos de seis meses y desbloqueó el país, derrotando a quienes querían generar desabastecimiento alimentario, pérdidas de empleo y caos. Hoy, 196 vándalos que destruyeron ciudades, establecimientos de comercio y edificios gubernamentales están presos. Yo espero que me califiquen como el ministro que protegió el medioambiente, patrimonio de las futuras generaciones y el cual, mediante la campaña Artemisa, ha logrado disminuir en 23 por ciento la deforestación en Colombia. También por ser quien implementó la ley del veterano con más de 200.000 beneficiados y quien logró pagar la deuda del sistema de sanidad de las Fuerzas Militares y de policías que venía acumulándose por años. Por supuesto, habrá muchos aspectos por mejorar, pero yo y los 400.000 hombres que integran la Fuerza Pública estamos comprometidos con Colombia. Las calificaciones importantes se dan es al final del periodo.



YAMID AMAT

Especial para EL TIEMPO