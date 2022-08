Hace cuatro años, en agosto de 2018, llegó un Gobierno con la voluntad y con la decisión de construir un mejor país para todos.



Desde el Ministerio de Defensa nos dedicamos a sembrar legalidad, construyendo sobre lo construido por mis antecesores como ministros, de la mano de todas nuestras Fuerzas y de sus instituciones históricas que son cimiento de la República.

No recibimos un país en paz, pero nos enfocamos en lograr resultados importantes para avanzar en esa paz con legalidad y con seguridad.



Conscientes del enorme compromiso, nos propusimos, como el presidente Duque nos lo pidió, dejar al país mejor de lo que lo encontramos, y trabajamos en cuatro grandes ejes para proteger a los colombianos.



Con todas nuestras Fuerzas protegemos a los colombianos de los Símbolos del Mal.

Esos símbolos del mal son los principales enemigos de Colombia que se alimentan del narcotráfico, masacran, secuestran, extorsionan y reclutan de forma ilícita a menores de edad, generando sufrimiento y atraso en la sociedad.



Logramos un declive estratégico en sus estructuras criminales. Colombia pasó de 6 a 3 grupos armados organizados, y tiene 1.500 hombres menos en armas y redes de apoyo. Solo en el último año, gracias a las operaciones de la Fuerza Pública, liberamos a Colombia de 10 símbolos del mal.

Además, capturamos a 190 cabecillas y extraditamos a más de 700 narcotraficantes.

Del ‘clan del Golfo’, luego de 12 años de búsqueda, capturamos y extraditamos a alias Otoniel, su máximo cabecilla, cuyo logro es solo comparable con la caída de Pablo Escobar.



Y evitamos la refundación de las Farc con la última importante neutralización de alias Iván Mordisco, un criminal que nunca entró al Acuerdo de La Habana y que buscaba refundar esa guerrilla.



Por otro lado, logramos desvincular a más de 640 menores reclutados forzosamente por estructuras criminales que los usan como escudos y les arrebatan sus sueños, y se registraron cerca de 1.600 desmovilizaciones y sometimientos.



También fuimos tras la fuente de financiación de los símbolos del mal y sus estructuras, que es el narcotráfico. Erradicamos 391.947 hectáreas, superando la meta de 280.000 del cuatrienio, destruimos 20.722 laboratorios e incautamos 2.071 toneladas de cocaína; de las cuales, solo en 2021 logramos incautar 669 toneladas.



Los colombianos deben saber que estos y otros resultados más fueron posibles gracias a las operaciones legítimas de nuestros militares y policías, y a la formación, instrucción y doctrina que recibieron para cumplir bien su misión con apego a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

Presentamos el Informe de Derechos Humanos y Fuerza Pública 2021, que es el primer documento de este tipo en la historia del Sector Defensa.

TWITTER

Y ahí es importante que se sepa que el compromiso del Ministerio de Defensa y de la Fuerza Pública con estos derechos fue tal, que presentamos el Informe de Derechos Humanos y Fuerza Pública 2021, que es el primer documento de este tipo en la historia del Sector Defensa, con acciones y resultados en garantía y respeto por estos derechos.



Cada uno de estos resultados es una victoria de la legalidad sobre el crimen y representa una liberación para Colombia, porque ahora tiene menos criminales dedicados al mal, al reclutamiento de menores de edad, a arrebatar vidas, a ponerle freno a la inversión.



También, con todas nuestras Fuerzas, protegemos a los colombianos en las calles, en los parques, colegios y barrios.



Escuchamos el clamor de los colombianos por más seguridad ciudadana y de más policías para prevenir el robo de bicicletas, de celulares y prevenir más muertes por estos robos. Por eso, nos dedicamos a liberarlos del miedo y del temor que siembran los delincuentes.

El acuerdo fue firmado entre Mindefensa y Prosperidad Social. Foto: Ministerio de Defensa

Hicimos primero realidad la transformación integral de la Policía para tener una policía respetada y admirada, que es más y mejor seguridad para los colombianos.



Logramos la Ley de Profesionalización para tener mejores policías, que se tendrán que certificar cada 5 años en sus competencias y, si no se certifican, tendrá que salir de la institución.



Hoy hay más pie de fuerza en el país, gracias a que incrementamos su número en más de 23.670 hombres y, en Bogotá, creamos la Policía Metropolitana de la Sabana. En total le dejamos a la ciudad 4.000 policías más, para quedar con 17.519.



Logramos también hacer realidad la Ley de Seguridad Ciudadana para que los ciudadanos estén más seguros y tranquilos, las autoridades cuenten con mayores instrumentos jurídicos para garantizar el orden público y la seguridad ciudadana, y para que la Fuerza Pública cumpla su labor con mejores herramientas.



Yo siempre he estado convencido de que cuando una política de seguridad funciona, se respeta la vida y no hay secuestro.



Por eso celebramos haber logrado en el 2020 la tasa más baja de homicidios en 45 años (24,5) y la tasa de secuestro más baja desde que se tienen registros (0,32).



Sin embargo, la pandemia del covid-19 afectó la tendencia a la baja en los homicidios por los problemas sociales generados y de salud mental, sumados al vandalismo y los bloqueos. No obstante, no nos quedamos en la queja, continuamos adelante y logramos contener esa realidad dejando a Colombia con la tasa de homicidio promedio más baja en un cuatrienio, desde cuatro gobiernos atrás.



Además, logramos que 330 miembros de la primera línea, autores comprobados de los actos violentos, estén en la cárcel como corresponde.

Estamos dejando al país con indicadores de criminalidad a la baja. Por ejemplo, el homicidio se redujo un 3,2 % y, aunque quisiéramos hablar de cero casos, hoy podemos decir que tanto en la zona urbana como rural disminuyeron.



Asimismo, logramos que esa práctica deleznable del secuestro se redujera un 23 % y dejamos varios tipos de hurto a la baja como el hurto de residencias, que se redujo un 11,7 %; el hurto a comercio, que disminuyó un 23,9 %; y el de bicicletas, que bajó un 30,5 %.



También combatimos el microtráfico, que es otra expresión del narcotráfico que afecta la seguridad ciudadana, nos roba generaciones al inducirlas en círculos del mal de consumo, hurto y sicariato, destruyendo a la familia como núcleo de la sociedad.



Derribamos 143 ollas, capturamos a 28.622 delincuentes, y evitamos que llegaran más de 11 millones de dosis de droga a colegios y parques.



Además, siempre hemos creído que los Frentes de Seguridad conformados por las comunidades son un camino eficaz para derrotar unidos la delincuencia. Se crearon 6.748 Frentes completando en el país 108.956, y cumplimos la meta de participantes en la Red de Apoyo Cívica con más de 4 millones y medio de colombianos participantes.



Por otra parte, llegamos hasta las regiones para atender sus necesidades en seguridad en un trabajo coordinado con las autoridades locales. Llegamos a todos los departamentos, realizando 334 consejos y reuniones de seguridad, y se cumplieron el 93 % de los compromisos.



Contribuimos con los Planes Únicos de Seguridad Militares y Policiales al progreso de las Zonas Estratégicas de Intervención Integral y de los municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, brindándoles la seguridad necesaria que permitió la llegada de inversión a esas regiones más afectadas por la violencia.

También, con seguridad, apoyamos la implementación del Catastro Multipropósito, que avanzó en la actualización de predios en el país, contribuyendo a la legalidad en el uso de la tierra y al desarrollo rural integral.



En el tercer eje de nuestra agenda, protegemos con todas nuestras Fuerzas la riqueza natural que alberga Colombia y que es patrimonio nuestro y del mundo.



Tenemos un reto enorme representado en la crisis climática que se debe atender si queremos salvaguardar el planeta y dejarles un futuro mejor a las siguientes generaciones, y nuestros militares y policías, como siempre sucede cuando la patria los requiere, respondieron al llamado de proteger el medio ambiente.



La sombrilla que los ha guiado es la Política de Seguridad y Defensa del gobierno del presidente Duque que, en un hecho sin precedentes, reconoció el agua, la biodiversidad y el medio ambiente como activos estratégicos de la nación.

Facebook Twitter Linkedin

El minsitro de Defensa Diego Molano expuso ante diplomáticos y altos mandos militares los logros de Artemisa. Foto: Mindefensa

De ahí nace la campaña Artemisa para frenar la deforestación, recuperar nuestra selva tropical húmeda y demás sistemas forestales, y capturar a los criminales ambientales para su judicialización.



Ahora Colombia tiene una Fuerza Pública pionera en el mundo en la protección de los recursos naturales, que son afectados por grupos ilegales como el Eln, las disidencias de las Farc y el ‘clan del Golfo’, que son los peores ecocidas.



Hoy, gracias a la labor de 22.300 hombres y mujeres de la Fuerza Pública, se han realizado 20 operaciones, se intervinieron más de 27.000 hectáreas de bosque para protegerlas, y se redujo la deforestación en un 34 % en el primer semestre 2021 versus el mismo periodo del 2020. Además, se sembraron más de 17 millones de árboles y se construyeron 187 viveros.



También logramos 119 capturas y publicamos el cartel de los 17 más buscados por deforestación a principio del 2022, logrando que 12 de ellos se entregaran a la justicia.

Hemos logrado entonces dejarle a Colombia una campaña Artemisa como una función permanente, integral y sostenida de la Fuerza Pública para proteger su riqueza natural.

Y el cuarto eje en el que trabajamos es con el que protegemos el valor de nuestras Fuerzas.



Lo hicimos con profesionalización, con nuevas capacidades para que tengan un actuar cualificado, íntegro, respetuoso de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario y, también, con mayor bienestar. Además, reconocimos la labor y el honor de los militares y policías.



De ahí que hayamos implementado la Ley de Veteranos, llegando con sus beneficios a más de 190.000 héroes, y que hayamos creado el viceministerio y la Dirección de Veteranos.

Fortalecimos las capacidades de las Fuerzas. La Armada, por ejemplo, tiene el primer buque oceanográfico para fortalecer la seguridad integral marítima y fluvial del país, así como para proteger el Galeón San José.



La Fuerza Aérea tiene el primer centro de investigación aeroespacial, se puso en órbita el satélite FACSAT-1 y habrá un segundo satélite, llamado Chiribiquete, en 2023.

Por su parte, el Ejército queda con mayores capacidades de control en la frontera y la movilidad terrestre, y la Policía con un presupuesto de $ 14 billones para continuar su transformación institucional.



Y no solo eso, dejamos un Plan de Defensa Nacional a largo plazo que ya está financiado con $ 9 billones para seguir fortaleciendo a la Fuerza Pública.

Por otra parte, logramos dejar una Justicia Penal Militar más independiente, con un fiscal y magistrados elegidos para iniciar el sistema penal acusatorio.



Presentamos el informe ‘Aporte a la verdad, un contexto de la Fuerza Pública para la memoria histórica’, para proteger la memoria y garantizarles verdad, justicia y reparación a los 403.352 soldados y policías y a sus familias víctimas de las Farc.



Lo hicimos para reconocer su valor, porque no se les puede igualar con grupos armados ilegales y nos preocupa que los reflectores estén en la Fuerza Pública, y no en los verdaderos victimarios.



Y para ayudar en la defensa jurídica de los soldados y policías, fortalecimos el Fondo de Defensa Técnica y Especializada de los Miembros de la Fuerza Pública.



Además, ayudamos a más de 2.300 jóvenes a definir su situación militar e hicimos lo necesario para que la libreta militar dejara de ser el trámite más complejo en la administración pública.



Colombia debe reconocer, respaldar y agradecer la labor de su Fuerza Pública, que la acompaña siempre, incluso en momentos difíciles, como en el abastecimiento de vacunas, en la provisión de mercados para apoyar a los más necesitados en pandemia, en la reconstrucción del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; en el retorno de los colombianos en Wuhan (China), y en la atención a las comunidades afectadas por desastres naturales. Y lo han hecho arriesgando hasta sus vidas y sacrificando tiempo con sus familias.



Más allá de cifras, estos y otros resultados son hechos que protegen a los colombianos de quienes le hacen daño y nunca han querido la paz, y son hechos que les permite tener esperanzas en un futuro más esperanzador.



Fueron muchas las amenazas afrontadas y los esfuerzos y sacrificios de nuestros soldados y policías, pero siempre persistimos y logramos victorias grandes, pequeñas y silenciosas, como las que aquí menciono, que cambian la historia del país e impactan en la vida de los colombianos.



Y así, con todas nuestras Fuerzas, le cumplimos a Colombia.

Diego Molano Aponte, ministro de Defensa.

Especial para EL TIEMPO.