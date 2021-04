Mindefensa revela meta de hectáreas a asperjar con glifosato

Nueve aviones equipados para realizar las tareas de aspersión aérea con glifosato tiene lista la fuerza pública para comenzar en esas operaciones, si el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) les da vía libre.

Así lo confirmó el ministro de defensa, Diego Molano, entre entrevista con Radio Policía Nacional, en la que también comentó que la meta a asperjar este año es de 26.000 hectáreas.



Molano comentó que la composición de la mezcla para asperjar será del 60 por ciento agua y un 33 por ciento del herbicida glifosato, más un coadyuvante natural que ayude a que las gotas de la mezcla caigan más rápido sobre las plantas.



Esa mezcla tendrá una acción de 96 horas sobre las plantaciones, para poder destruir las matas de coca, agregó el ministro.

La aspersión, que estará a cargo de la Policía Antinarcóticos, se hará a través de aviones con mecanismos de alta precisión para disminuir la aspersión no intencional por fuera de los polígonos en los que se tienen identificados los cultivos ilícitos.



Molano manifestó también que el gobierno combate el narcotráfico porque este es el combustible para los grupos armados ilegales como el Eln, las disidencias de las Farc, entre otros. Además, expuso, "el narcotráfico es la mayor amenaza al medioambiente, cada laboratorio de coca es un centro de producción de químicos que terminan vertidos en los ríos, afectando la diversidad. Es una amenazas a los jóvenes, con el microtráfico que busca envenenarlos e incita al crimen".

Por su lado, indicó que la aspersión será otra parte del programa del gobierno para luchar contra el narcotráfico, pero que también buscan combatir toda la cadena de producción y por eso se seguirá trabajando en sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, en erradicación manual, y con el nuevo instrumento de fumigación "en donde no se puede hacer erradicación manual porque los grupos colocan minas, hacen asonadas, y atacan a la fuerza pública".



Frente a esto último, contó que solo el año pasado 3 policías y 3 civiles parte de los grupos de erradicación murieron haciendo esas labores, y la fuerza pública fue objeto de 200 asonadas.

Por último, aclaró que los aviones especialmente adaptados para la aspersión tienen condiciones como que solo podrán volar a máximo 30 metros de altura, y que si hay condiciones climáticas o de viento adversas, que podrían llevar a la dispersión del químico en otras zonas fuera del polígono, no se podrá asperjar con el glifosato.



Pese a que el gobierno firmó esta semana el decreto que contiene la regulación del programa de erradicación de cultivos ilícitos a través de glifosato (Pecig), esto no significa el regreso automático de las fumigaciones.



Aún falta que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) apruebe el cambio al plan de manejo ambiental que en diciembre en una audiencia le propuso la Policía; algo que está enredado por dos tutelas, una por la participación en esa audiencia virtual y otra de comunidades de Nariño por una resolución que dijo que no se tenían que hacer consultas previas.



También hace falta que el CNE, del que la mayoría de miembros son del gobierno, se reúna para discutir el tema. Este órgano es el único que puede darle luz verde al regreso de las aspersiones con el herbicida.

