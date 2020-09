Las deudas en la reparación del ‘expara’ Mancuso a las víctimas

Hace 10 años, en la sentencia con la cual la Sala de Justicia y Paz de Bogotá condenó a 8 años de cárcel a Jorge Iván Laverde Zapata, alias el Iguano, exjefe del frente fronteras del bloque Catatumbo de la Auc, se incluyó, en la parte de reparación a las víctimas, costosos bienes que para tales fines prometió Salvatore Mancuso, exjefe del bloque Catatumbo, y que, según dijo, estaban en manos de testaferros.

(Lea también: Las cartas que se juega el Gobierno para que Mancuso vuelva a Colombia)

Durante el proceso contra el ‘Iguano’, Mancuso, quien cumplió en Estados Unidos su pena de 15 años por narcotráfico, dijo en una intervención telefónica ante la Sala de Justicia y Paz que si le daban suficientes garantías para los testaferros, “entregaría inmuebles por más de 5 o 6 millones de dólares, siempre que se beneficie a quienes los tienen en este momento, con el principio de oportunidad”, según se lee en la sentencia.



Esa promesa la hizo el 8 de julio del 2010, pero a la fecha, según fuentes de Justicia y Paz, Mancuso no ha entregado los bienes que prometió para reparar a las miles de víctimas que dejó el paramilitarismo.

(Le puede interesar: Estado tiene 6 días para responder a Corte IDH sobre caso de Mancuso)

En momentos en los que está en juego si el exjefe paramilitar volverá al país, será enviado a Italia –de donde tiene nacionalidad– o se quedará en EE. UU., la reparación a las víctimas es uno de los puntos cruciales que han señalado las mismas víctimas y organizaciones civiles.



Frente a la reparación, Jaime Paeres, uno de los abogados de Mancuso, le indicó a este diario que los bienes que su defendido entregó valían, al momento de la entrega, más de 100.000 millones de pesos.



Añadió que él entregó más de 300 bienes y que en efectivo entregó 1.300 millones de pesos. Aunque no dio una cifra exacta, aseguró que entre bienes y efectivo Mancuso ha entregado para las víctimas más de 200.000 millones de pesos.

Las preocupaciones de Justicia y Paz

Fuentes de la Sala de Justicia y Paz de Bogotá comentaron que una de las razones, además de denuncias por su seguridad, por las que Mancuso podría no querer volver al país es porque “Justicia y Paz aquí puede perseguirles sus bienes” y porque al quedarse en Estados Unidos, se puede “librar de seguirle respondiendo a las víctimas” en temas de verdad.



Frente al tema particular de qué pasaría con Mancuso, las fuentes recordaron que él ya tiene dos condenas de Justicia y Paz por las que le falta cumplir en temas de reparación y verdad, pero que además, con la solicitud que él hizo de aterrizar en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como tercero y el ofrecimiento de aportar verdad, podría estar buscando evadir sus responsabilidades con la justicia.

(Además: Libran orden de captura con fines de extradición contra Mancuso)

Además, explicaron que aunque ya cumplió, en Estados Unidos, el tiempo de condena que tenía aquí de 8 años de cárcel por Justicia y Paz y había solicitado que le sustituyeran la medida de aseguramiento, eso no sucedió porque en ese momento la Fiscalía indicó que él tenía un proceso en la justicia ordinaria por lavado de activos que habría cometido después de su desmovilización. Ese proceso también involucra a Enilce López, la ‘Gata’, parte de su familia y otras personas.



El caso está en el Juzgado Primero Penal de Cartagena, pero por solicitud de los procesados, el expediente se envió para revisión de la JEP y desde el 12 de octubre de 2018 el juez suspendió cualquier actividad judicial en el expediente hasta tanto la JEP determine si es de su competencia.

(Le recomendamos: Fiscalía responde a la JEP sobre extradición de Salvatore Mancuso)

Aunque la JEP ya rechazó, en primera instancia, la solicitud de ingreso individual de Mancuso, esa determinación está en apelación y, además, en el caso que lleva el Juzgado Primero de Cartagena, el expediente está a la espera de la decisión.



Si Mancuso no es aceptado en la justicia transicional, tendría que seguir, por el proceso de lavado de activos, ante la justicia ordinaria, y si se demuestra que efectivamente delinquió tras su dejación de armas, sería excluido de Justicia y Paz, con lo que se expone a penas de hasta 40 años de cárcel.

El salvavidas es la JEP, es la mejor alternativa porque le suspende todos los procesos, entre esos uno que habría incumplido en Justicia y Paz FACEBOOK

TWITTER

“El salvavidas es la JEP, es la mejor alternativa porque le suspende todos los procesos, entre esos uno que habría incumplido en Justicia y Paz. Si él se va para la JEP o no nos es indiferente, pero que esta no sea una forma de escaparse de los procesos. Él le dijo en su momento a la fiscal en Justicia y Paz que lo que debía contar ya lo contó, y si no lo contó aquí, traicionó el proceso”, concluyó la fuente.

Otras notas de Justicia que pueden interesarle:

-Procurador pide cumplir fallo de la Corte Suprema sobre protestas



-Duro regaño de jueces de la JEP a Gobierno por violencia contra exFarc



-Los audios de Fiscalía contra capturados por vandalismo en protestas

JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com