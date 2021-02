Así cayó '55', uno de los narcos y jefes del 'Clan del Golfo'

Al mediodía de este jueves, el director de la Policía Nacional, el general Jorge Luis Vargas, entregó detalles sobre la captura de Gilberto Antonio Agudelo Espinel, alias 55 o 'Kevin', considerado uno de los jefes de la estructura del 'clan del Golfo', la red dedicada al narcotráfico más grande del país.



Alias 55 fue capturado en horas de la mañana de este jueves, en una operación adelantada por la Policía Judicial (Dijín) en zona rural de Mutatá, Antioquia.

En dos semanas, la Policía le ha propinado certeros golpes al 'Clan'. El primero, la muerte -en las selvas de Chocó- de Nelson Hurtado, alias Marihuano, segundo al mando de la estructura criminal.



Hace dos días, se concretó la captura de Juan Camilo Goez, alias Dimax, hombre de confianza de Dairo Antonio Úsuga, 'Otoniel', jefe máximo del 'Clan'; y esta mañana la captura de '55', quien tenía a su cargo el corredor de movilidad entre Mutatá y el Cañón de la Llorona.



De hecho, la muerte de 'Marihuano' desencadenó una especie de venganza de los hombres del 'clan del Golfo', que a la fecha ha cobrado la vida de 10 policías en lo que se conoce como 'Plan Pistola'.



(De seguro le interesa leer: Mariachis, licor y tiros al aire: así enterraron al narco 'Marihuano')



De acuerdo con el general Vargas, la captura de '55' es un resultado contundente e importante ya que él es "responsable de ataques contra los integrantes de la Policía Nacional".

La Policía cuenta con un audio en el cual se escucha a '55' diciéndoles a los hombres a su mando que este es "un plan plomito contra todos los policías".



De hecho, el director de la Policía señaló que la institución le entregará todos los elementos materiales "y la evidencia física a la Fiscalía para que '55' sea imputado por los recientes hechos de violencia contra las unidades de Policía en ese lugar del país."



De igual forma, el general Vargas señaló que este delincuente es señalado de varios ataques que han dejado varios uniformados heridos, entre ellos un hecho ocurrido el del 10 de septiembre de 2020, en el sector de Guineales de Dabeiba, en el que resultó un civil herido.



(Por contexto, lo invitamos a leer: Cayó 'Dimax', uno de los narcos más buscados del 'Clan del Golfo')

'Si me quieren capturar, tienen que venir por mí a la selva'

Uno de los investigadores de la Dijín frente a la investigación le dijo a EL TIEMPO que, con base en la información una fuente humana, pudieron establecer que alias 55 estaba por el sector de Mutatá. El hombre se movía entre Mutatá y Dabeiba.



Un pequeño grupo se desplazó a la zona, dijo el investigador, y apoyados en ayudas técnicas -escuchas, infiltraciones y seguimientos- lograron establecer que esta semana el temido narco iba a estar por la vereda La Cauchera.



(Lo invitamos a leer: 'Otoniel', el narco por quien ofrecen US$ 5 millones, huye enfermo)



De acuerdo con la fuente, en medio de las labores de vigilancia, lograron detectar una conversación de '55' por celular en la que le decía a sus hombres: "si la Policía me quiere capturar, tiene que venir a buscarme a la selva".



Resaltó el investigador de la Dijín que alias 55 no era un hombre de lujos ni de excesos, ya que literalmente vivía en la selva, "esa era su guarida", por eso, afirmó: "aprovechamos que habíamos establecido que hoy iba a bajar al pueblo, a realizar unas compras, junto a uno de sus familiares con el que se la pasa, y lo capturamos. No prestó resistencia", puntualizó.



Por la peligrosidad de alias 55 no se descarta que sea judicializado en Bogotá y no en Medellín.



JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com