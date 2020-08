CICR registra 466 desapariciones del conflicto desde el acuerdo de paz

Desde que se firmó el acuerdo de paz con las Farc, en el país se registra una nueva desaparición asociada al conflicto o a la violencia armada cada tres días. Así lo reveló este viernes el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), con ocasión del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, este 30 de agosto.

La entidad internacional ha registrado 466 nuevas desapariciones desde la firma del pacto de La Habana, "una cifra que, aunque resulta dolorosa, no refleja la dimensión de la tragedia", manifestó en un comunicado oficial.



Como recordó el CICR, se estima que en el país más de 120 mil personas han desaparecido a causa del conflicto armado. "A la profunda incertidumbre que durante años han afrontado miles de familiares, por desconocer la suerte y el paradero de sus seres queridos, se suman nuevos elementos que profundizan esta realidad y evidencian la persistencia del fenómeno", agrega.



Según Alexia Van Der Gracht, coordinadora de la Unidad de Protección del CICR en Colombia, estas cifras les preocupan, "pero más allá de los números está el sufrimiento de los familiares de estas personas que no se alcanza a dimensionar".



Así como lo ha manifestado la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, el CICR reiteró que la desaparición "no es un fenómeno del pasado" y que "todos los actores armados continúan utilizando esta práctica para atemorizar a la población", dijo, Van Der Gracht.



En su comunicado, el CICR también llamó la atención sobre los efectos de la pandemia por el covid-19 en el fenómeno de la desaparición, que profundiza la incertidumbre de los familiares que buscan a sus seres queridos al ver reducida su movilidad para avanzar en la búsqueda y acceder a rutas institucionales.



Estos efectos, aseguran, se extienden por toda la región, donde las oficinas de atención a las familias han tenido que cerrar, al igual que los grupos de apoyo entre familias dejaron de reunirse como lo hacían habitualmente.



