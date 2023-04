El senador Enrique Cabrales publicó en sus redes sociales un audio, con voz distorsionada, de quien sería un integrante del Ejército Nacional denunciando que no han recibido provisiones.



Según el mensaje el congresista, se trata de tropas ubicadas en El Catatumbo que llevarían más de siete días sin alimentos.



Militares, soldados (Imagen de referencia) Foto: iStock

“Las tropas del Catatumbo no tenemos moral. Esta es la fecha y aún no nos han abastecido. No entiendo la falta de respeto que tienen contra nosotros. ¿Qué es lo que está pasando con la Fuerza Pública?”, dice esta persona.



“¿Nos tienen de último o qué? Miren la fecha que es. No nos han abastecido, no tenemos señal, no tenemos agua y, tras de eso, no tenemos comida”, agrega.



#DENUNCIA Las tropas en el Catatumbo denuncian que llevan 7 días sin alimentos, agua y demás provisiones.



Hace menos de 15 días sufrieron un atentado donde 9 soldados murieron y, para colmo, los tienen aguantando necesidades.



¿Qué pasa @mindefensa @Ivan_Velasquez_ ? pic.twitter.com/ybt98mfY3f — Enrique Cabrales Baquero (@kikecabralesCD) April 6, 2023

El denunciante continúa diciendo que llevan más de siete días sin alimentos y que, aun así, se espera que den lo mejor y trabajen bien.



“Nosotros somos los héroes de Colombia pero a nosotros también nos da hambre”, agregó.



Hasta el momento el Ejército no se ha pronunciado sobre esta denuncia.

