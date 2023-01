Este domingo 22 de enero, la Defensoría del Pueblo recordó que el Estado tiene una deuda pendiente con las víctimas de desplazamiento forzado en el país.



Mediante un comunicado, esta entidad encargada de vigilar que se garanticen los derechos de los colombianos advirtió que el 66 por ciento de la población que se registró como víctima de desplazamiento forzado aún no supera ese hecho victimizante.



(Puede leer: Defensoría del Pueblo alerta situación humanitaria de 1.445 familias en Arauca)

"Es poco lo que se ha avanzado en la protección real de los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado según lo establecido en la sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional, que declaró el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI)”, indicó Carlos Camargo, defensor del Pueblo.



Por eso, 19 años después de la recordada sentencia, el defensor del Pueblo anunció que le solicitará al alto tribunal la realización de una audiencia pública en el Guaviare, en el marco del ECI sobre esta materia.



(Le dejamos: Piden medidas urgentes por crisis de alimentos en cárcel La Picota)

Facebook Twitter Linkedin

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo. Foto: Defensoría

El llamado a reunirse en ese departamento, que también afronta problemas como la presencia de disidencias de las Farc y los abusos a menores de edad de etnias nukak y jiw se da porque a criterio de la Defensoría, hay una falta de articulación de las entidades encargadas de garantizar los derechos de la población del Guaviare.



No obstante, Camargo recalcó que es de resaltar el trabajo que ha hecho la Corte con su sala especial de seguimiento a la sentencia de 2004: "Su trabajo en búsqueda de la satisfacción de los derechos de la población desplazada es muy importante para llamar la atención y exigir a los gobiernos y autoridades que tomen decisiones".



De acuerdo a cifras de desplazamiento forzado del Registro Único de Víctimas (RUV) -citadas por la Defensoría-, a corte de junio del año pasado hay 4'557.839 víctimas que no han superado la situación de vulnerabilidad ocasionada por ese hecho.



(Le dejamos: Disidencias liberan a dos personas que habían secuestrado en Arauca)



Y el total que contempla el RUV es de 7'526.782. Es decir, cerca del 66 por ciento de la población, es la que tiene el mayor déficit de acceso a a vivienda, generación de ingresos, alimentación y salud.



En cuanto a procesos de retorno y reubicación, el monto contemplado en dicho registro, a corte de junio del año pasado, es de 740 planes en población no étnica, "que incluyen 18.809 acciones, de las cuales solo se han cumplido 4.687, es decir, tan solo el 24 por ciento", indicó la Defensoría del Pueblo.



Mientras que en población étnica hay 248 planes de los cuales, a un año de expedido el protocolo de acompañamiento, desde la Defensoría advirtieron que no se conocen avances ni acciones.



En ese orden de ideas, Carlos Camargo abogó por una mayor articulación y destacó que en lo que tiene que ver con las altas cortes, el trabajo ha sido armónico, trabajando así por los derechos de las comunidades.



Redacción Justicia

En Twitter: @CarlosL49

justicia@eltiempo.com

Lea otros artículos de Justicia: